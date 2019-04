Un service de transport communautaire s’implante à Kedgwick et Saint-Quentin

Transport communautaire Restigouche, un service qui s'adresse aux personnes à faible revenu et à ceux qui n'ont pas accès à un véhicule, prend de l'expansion. Il est dorénavant plus accessible aux résidents de Kedgwick et de Saint-Quentin, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Un événement a lieu mercredi pour lancer le service dans cette région, qui compte maintenant cinq bénévoles.

Transport communautaire Restigouche en compte 42 en tout, qui desservent 115 clients. Les bénévoles transportent leurs clients à destination à petit prix : 35 cents le kilomètre.

Fernand Savoie a été le premier à s’inscrire comme bénévole à Kedgwick. Il dit en retirer une grande satisfaction.

Je sais qu’il y a du monde qui a besoin d’aide, je sais qu’il y a du monde pauvre, je sais qu’il y a du monde de l’âge d’or qui a besoin de transport. Fernand Savoie, un bénévole de Kedgwick

Son expérience reflète celle de tous les bénévoles, selon Chantal Bernard, coordonnatrice de Transport communautaire Restigouche.

Ça fait autant de bien aux bénévoles que ça fait de bien aux clients et ça crée aussi des liens d’attachement entre ça.

Transport communautaire Restigouche compte maintenant cinq bénévoles dans la région de Kedgwick-Saint-Quentin. Photo : Facebook/Transport communautaire Restigouche

Un recrutement de tous les instants

L’organisme ne se repose pas sur ses lauriers et recrute constamment de nouveaux bénévoles, affirme Mme Bernard.

Plus on a de bénévoles, plus on va pouvoir promouvoir les services pour aller dans les petits coins pour chercher les gens qui ne sont pas encore au courant. On va pouvoir les inscrire et leur offrir le service.

En cette semaine de l’action bénévole, l’organisme prépare sa prochaine cérémonie de reconnaissance des bénévoles, qui aura lieu le 17 mai. Au menu : remises de prix et de certificats de remerciement.

En ce qui concerne Fernand Savoie, la reconnaissance vient aussi de ses clients. En les aidant, il se dit qu’il pourrait être à leur place un jour.