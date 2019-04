Le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé mercredi les propos du maire de la ville de Hampstead, William Steinberg, qui a qualifié, le 5 avril dernier, le projet de loi 21 sur la laïcité de « nettoyage ethnique ». Il a jugé ses paroles « inacceptables » et il l'invite à présenter des excuses.

Pour moi, c’est inacceptable les paroles que le maire de Hampstead a utilisées et j’espère qu’il va s’excuser. On n’a pas besoin d’aller aux extrêmes, on peut débattre du projet de loi sans pousser trop fort. Justin Trudeau

M. Trudeau considère que le débat sur le projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault « doit être amené de façon respectueuse ».

« Il y a des gens qui sont extrêmement inquiets par ce projet de loi et je les comprends, mais on ne devrait pas utiliser des propos comme cela. Évidemment, quand on parle de l’Holocauste, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention de ne pas aller vers les extrêmes dans ce débat. Il y a assez de substance dans ce débat pour l’avoir de façon respectueuse », a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse.

Les déclarations de William Steinberg ont continué de faire réagir à l’Assemblée nationale; les députés dénonçant tour à tour sa position.

Comme Justin Trudeau, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a elle aussi invité William Steinberg à faire amende honorable.

« Il y a des excuses qui lui ont été demandées. J’ai senti que de la part de tous les élus ici à l’Assemblée nationale il y avait aussi un consensus à l’effet que ces propos-là étaient inacceptables. Cela peut inutilement faire déraper le débat, un débat qui est sensible. Il faut le faire dans le calme, dans le respect. Il faut que ça demeure pacifique. Je pense qu’il serait de mise de sa part de s’excuser, parce que ce genre de propos venant d’un élu n’est pas acceptable », a-t-elle dit.

De son côté, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, invite M. Steinberg à la réflexion. « Si j’étais à sa place, je réfléchirais à son avenir. Je pense qu’il doit réfléchir à son avenir », a-t-il dit avant d’ajouter : « Je ne l’appelle pas à démissionner ».

C’est sûr que ce que la CAQ fait au Québec de façon générale incite à ce genre d’excès. Il y a des projets de loi qui sont divisifs. Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand

Pour sa part, le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, estime que les paroles de l’élu montréalais sont honteuses.

« Ce que M. Steinberg a dit est profondément honteux. Il devrait s’excuser en français et en anglais. S’il maintient ses propos, il est disqualifié de tout débat sur les enjeux de laïcité. Quiconque va s’associer avec lui… Il vient de tomber dans la catégorie d’Adil Charkaoui. Il ne pensait jamais que cela allait arriver, mais il est dans le même groupe quant à mo i », a-t-il affirmé.

Une plainte

Plus tôt dans la matinée, on apprenait qu’une plainte a été déposée contre le maire William Steinberg à la Commission municipale du Québec (CMQ) concernant ses déclarations controversées.

La plainte en question a été déposée par un résident de Montréal, Jean-François Racine, qui considère que William Steinberg a tenu « des propos intolérants envers le projet de loi 21 » lors d’une conférence de presse tenue le 5 avril dernier.

« Je dépose cette plainte pour qu’une forme d’égalité et de justice pour tous soit respectée à Montréal. J’espère que vous allez prendre cette plainte en considération et enquêter sur la sévérité des propos que le maire de Hampstead William Steinberg a tenus vendredi dernier », écrit-il dans sa lettre.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a confirmé mercredi matin que la CMQ avait reçu une plainte à cet effet.

William Steinberg a affirmé le 5 avril que le projet de loi sur la laïcité du gouvernement du Québec était « une tentative d’expulser ceux qui pratiquent des religions minoritaires, ne laissant que des non-croyants et des chrétiens au Québec ».

« C'est du nettoyage ethnique – pas avec un fusil, mais avec une loi. C'est raciste et c'est ignoble », a-t-il dit.

Excuses réclamées

Plusieurs personnes sont sorties sur la place publique mardi pour lui demander de retirer ses paroles et de s’excuser publiquement, dont le premier ministre François Legault, le député libéral de la circonscription de D'Arcy-McGee, David Birnbaum, le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Lionel Perez, et le conseiller de Hampstead Leon Elfassy.

Or, le maire Steinberg a réagi en soirée et il a dit qu’il n’avait « pas du tout » l'intention de présenter des excuses.

« J’entends plutôt demander aux gens d’arrêter de dire "nettoyage ethnique", mais de dire plutôt "nettoyage ethnique pacifique", pour que nous comprenions dès le départ que je ne parle pas de génocide, d’abattre les gens, d’expulser les gens, rien de tout cela », a-t-il déclaré.