Poissons morts au lac Wascana : « une réaction naturelle au printemps », selon une écologiste

« En ce moment, nous sommes en quelque sorte en train de vivre une réaction naturelle au printemps », a expliqué une écologiste de la Commission de la capitale provinciale, Sarah Romuld.

Selon elle, l’hiver long et froid fait en sorte que de grandes quantités de glace peuvent empêcher l’oxygène dissous de pénétrer dans l’eau. De plus, les bactéries commencent à se développer lorsque la glace fond et utilisent une partie de l’oxygène déjà présent dans l’eau.

Étant moins actifs l’hiver, les poissons ont besoin de moins d’oxygène dissous. Lorsque le temps se réchauffe, ils se déplacent davantage et leurs besoins en oxygène grandissent. En ce moment, dans le lac Wascana, certains poissons ne reçoivent pas suffisamment d’oxygène pour survivre.

À l’heure actuelle, nous constatons ce qui arrive lorsque la demande dépasse largement l’offre en oxygène. Sarah Romuld, écologiste de la Commission de la capitale provinciale

Ce phénomène se produit chaque année, « mais il y en a plus [de poissons morts] cette année à cause du dur hiver [que Regina a connu] », a-t-elle précisé.

Une espèce non désirée

L’écologiste affirme que la plupart des poissons morts sont des carpes communes. Cette espèce s’avère être sensible aux changements de température, dit-elle.

Les carpes communes sont envahissantes. Idéalement, nous ne les voulons pas ici. Sarah Romuld, écologiste de la Commission de la capitale provinciale

À lire aussi : Les carpes communes envahissent le lac Wascana à Regina

Le lac Wascana, étant libéré de nombreux poissons de cette espèce non désirée, offre donc davantage de ressources pour d’autres types de poissons.

« Nous avons une population de poissons très saine, car c’est un endroit privilégié pour eux. Il n’y a pas de pêche, ils peuvent se nourrir et avoir des espaces ouverts. »

La Commission de la capitale provinciale dit surveiller de près la situation du lac Wascana. Elle affirme qu'il est également également possible d’augmenter la quantité d’oxygène dissous dans le lac, au besoin.

Le phénomène se produit chaque année, selon une écologiste de la Commission de la capitale provinciale. Photo : CBC/Cory Coleman

Selon Sarah Romuld, des poissons en décomposition pourraient modifier les composants chimiques de l’eau, mais les chances sont plutôt minces étant donné que les oiseaux et d’autres animaux s’occupent de les manger. À savoir combien de temps sera nécessaire pour que les poissons morts se décomposent ou que leurs restes soient nettoyés par l'eau du lac, cela varie selon la météo.

La Commission de la capitale provinciale demande aux citoyens de se tenir à l’écart des poissons morts. Si les gens en voient à l’extérieur de l’eau, ils sont priés de communiquer avec la Commission.

D'après les informations de Cory Coleman, CBC News