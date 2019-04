Moins de taxis disponibles alors que certains convergent vers Québec

Des chauffeurs de partout au Québec convergent vers l’Assemblée nationale pour le début des consultations en commission parlementaire sur le projet de loi 17.

La réforme prévoit notamment l’abolition des permis de taxi, ce qui se traduira par une dévaluation majeure de la valeur de ces permis pour ceux qui en sont déjà détenteurs.

Les gens sont motivés, c’est leur gagne-pain, leur fonds de pension. On ne peut pas tous être là, on ne veut pas prendre la population en otage, mais on demande aux gens d’être patients, car il y aura moins de taxis , a fait savoir la propriétaire de Taxi 2151, Carolle Dallaire.