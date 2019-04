La grue blanche, le plus grand oiseau d’Amérique du Nord, voit sa population grandir depuis un demi-siècle, mais reste toujours une espèce en danger.

Des scientifiques américains ont décidé d’utiliser de faux oeufs pour espionner le volatile en Louisiane afin de comprendre pourquoi certains poussins meurent dans l’oeuf, tandis que d’autres éclosent.

Le zoo de Calgary a prêté huit « oeufs-espions », en polymère plastique, permettant de collecter des données. Ils sont ensuite envoyés aux États-Unis où des biologistes les placent dans des nids et récupèrent les vrais oeufs pendant une courte période.

Les vrais œufs arrivent au centre de survie des espèces de l’Institut Audubon Nature de La Nouvelle-Orléans, où ils sont incubés jusqu’à ce qu’ils soient presque prêts à éclore avant d’être remis dans leur habitat.

Une manoeuvre essentielle, selon le directeur de la conservation et de la science au zoo de Calgary, Axel Moehrenschlager. « C'est une façon fascinante d’observer la reproduction d'espèces menacées que l’on essaie de repeupler », a-t-il déclaré.

Les « oeufs-espions », eux, transmettent des données infrarouges envoyées à des scientifiques de Calgary, où réside le seul troupeau de grues blanches sauvage et naturel encore sauvage.

La seule volée de grues blanches sauvages se trouve en Alberta. Pour améliorer le taux d'eclosion de leurs oeufs, de fauses coquilles en polymère plastique sont utilisées le temps d'une étude. Photo : Associated Press

Mieux paramétrer les incubateurs

Biologiste au ministère de la Faune et de la Pêche de la Louisiane, Sara Zimorski espère récolter assez d’informations pour mieux paramétrer les incubateurs. Car, « dans l'ensemble, nous en savons peu sur l'incubation de nids sauvages », explique-t-elle.

Ces « oeufs-espions », mis au point par une équipe de scientifiques canadiens et américains au zoo de Calgary, enregistrent la température, l’humidité et la position de l’oeuf, une fois par minute.

Avec cette expérience, le conservateur au centre de survie des espèces de Louisiane, Richard Dunn, espère mieux connaître les paramètres idéaux pour son incubateur, dans l’espoir d’améliorer le taux d’éclosion des œufs incubés.

Proche de l'extinction dans les années 40

Chaque printemps et chaque automne, les grues blanches migrent de la Saskatchewan vers leurs zones d'hivernage situées sur la côte du golfe du Texas et le parc national Wood Buffalo, situé à la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.

Les grues blanches sont les oiseaux les plus grands et les plus rares en Amérique du Nord. Ils mesurent environ 1,5 m de haut et leurs ailes à bouts noirs mesurent près de 2,1 m.

La chasse excessive et la réduction de leur habitat ont réduit leur nombre à 21 dans les années 1940. Mais, avec l'aide de l'homme, ce nombre est passé à environ 850 à la fin de 2018.