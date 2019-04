Summer Loving, un antépisode de Grease, est en préparation

La comédie musicale Grease, qui a remporté un immense succès à sa sortie en 1978, narre l’histoire d’amour du mauvais garçon Danny Zuko (John Travolta) et de la douce Sandy Olsson (Olivia Newton-John).

Dans la chanson Summer Nights, l’une des plus connues du film, Danny et Sandy racontent à leurs amis respectifs la relation amoureuse qu’ils ont vécue l’été précédent.

C’est sur la rencontre entre Danny et Sandy et leur romance estivale que le nouveau film Summer Loving portera. Son titre reprend les premiers mots des paroles de Summer Nights : « Summer loving had me a blast / Summer loving happened so fast ».

Pour le moment, la date de sortie du film et la composition de sa distribution restent inconnues.