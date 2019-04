Les chauffeurs de taxi convergent vers Québec pour manifester

Des chauffeurs de Montréal, de Sherbrooke, de Québec, de Drummondville, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saguenay et de Rimouski sont notamment attendus.

Les manifestants veulent marquer à leur façon le début de la commission parlementaire sur le projet de loi 17, qui s'amorce aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Le porte-parole des chauffeurs, Abdallah Homsy, continue de demander le retrait pur et simple de ce projet de loi, qui signifie à ses yeux des pertes pour les chauffeurs et des avantages consentis à Uber.

« Tout le monde va converger, que ce soit des régions, de Montréal. Ils s'en viennent ici, au parlement, pour manifester, pour dire aux élus que c’est un projet de loi inhumain qui va effacer des vies, et il faut que les élus soient conscients de tout ça », a déclaré M. Homsy, mardi.

Des chauffeurs de partout au Québec ont convergé vers la capitale mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Salon du livre

Selon nos informations, les chauffeurs de taxi vont tous se stationner sur le boulevard René-Levesque et ensuite marcher en direction du parlement.

Comme le Salon du livre de Québec a lieu à proximité, au Centre des congrès, les manifestants vont laisser une voie libre, en direction nord uniquement, pour les autobus scolaires qui transportent les élèves au Salon ainsi que pour les véhicules d’urgence.

Des chauffeurs de taxi sont partis de Montréal tôt ce matin pour se rendre à Québec. Photo : Radio-Canada / Mathieu Daniel Wagner

Appel au calme

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lance un appel au calme aux chauffeurs de taxi qui prévoient manifester.

« On lance un appel au calme et à la discussion la plus sereine et la plus respectueuse possible dans les circonstances. On comprend qu’il y a de l’insatisfaction, que c’est difficile pour certaines personnes », souligne la ministre.