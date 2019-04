Un service de garde pour les clientes de Pluri-elles

L'organisme Pluri-elles offre maintenant un service de garde pour sa clientèle. Le service a pour but d'aider les clientes qui sont retenues à la maison à cause des enfants.

La directrice générale de Pluri-elles, Mona Audet, est très contente de voir le projet enfin se concrétiser.

« Ça fait longtemps que je veux ça », affirme-t-elle.

Elle tente d’obtenir du financement depuis deux ans afin de mettre sur pied le service.

« On trouvait que c’était un manque de notre part, dit Mme Audet. Souvent, on recevait des appels pour nous dire que nos clientes étaient forcées d’annuler [des rendez-vous] à cause des enfants. »

La directrice générale de Pluri-elles explique que le service est offert aux clientes qui se déplacent dans les bureaux de l’organisme.

« C’est pour les clientes qui viennent pour des rendez-vous ou pour [utiliser un de nos services], affirme-t-elle. C’est une éducatrice spécialisée qui va prendre soin des enfants pendant que les clientes sont ici. »

Pluri-elles est un organisme à but non-lucratif qui offre aux Franco-Manitobaines de l’appui en santé, en enseignement, en counselling et en emploi.

Le service est gratuit et les personnes n’ont pas besoin de faire de réservation. Le service sera offert jusqu’au mois de septembre au moins et Mona Audet espère être en mesure de prolonger le programme.

« Sûrement que ça va continuer après », dit-elle avec confiance.