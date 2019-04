Les Wildcats font face à l'élimination, les Mooseheads mènent 3-0

Les Mooseheads d'Halifax ont vaincu les Wildcats de Moncton par la marque de 4-2, mardi soir, et ils mènent désormais 3-0 cette série quart de finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Xavier Parent, des Moosehead, a marqué le premier but du match. Son coéquipier Raphaël Lavoie l’a imité quelques minutes plus tard. Jordan Spence a répliqué pour les Wildcats. Les Mooseheads menaient 2-1 à la fin de la première période.

Les Wildcats ont repris du poil de la bête en troisième période lorsque Christian Huntley a porté la marque à égalité.

Mais le Mooseheads n’avait pas dit leur dernier mot. Brock McLeod a brisé l'égalité à mi-chemin au troisième tiers et redonné l’avance aux siens. Raphaël Lavoie a ensuite marqué son second but de la soirée dans un filet désert.

Si les Wildcats perdent la prochaine partie, ils seront éliminés et les Mooseheads passeront à la ronde éliminatoire suivante. La partie sera disputée à Moncton, dans le Centre Avenir, mercredi soir.