Stornoway cesse ses opérations d'extraction à ciel ouvert à la mine Renard

Les dirigeants ont décidé de cesser les opérations d'extraction à ciel ouvert.

À l'émission Des matins en or, le chef aux opérations et administrateur de la mine, Patrick Godin a tenu à préciser que la plupart des travailleurs touchés seront transférés aux opérations souterraines.

Durant la période l'exploitation on a empilé plus d'un an de minerais, dit-il [...] Que l'on soit profitable ou pas, des empilements de surplus ce n'est pas forcement un bon mode de gestion. Alors ce que l'on a fait, c'est qu'on a cessé temporairement nos opérations dans la fosse. On avait prévu le coup depuis un temps, alors on a formé les employés pour qu'ils soient tous retenus et la majorité a été transférée sous terre.

Patrick Godin ajoute que le marché du diamant traverse une période difficile. La minière vend son produit à un coup beaucoup plus bas que par les années passées. Le prix du marché du diamant a baissé depuis 2014 de façon impressionnante, précise le gestionnaire. Ça impacte de façon drastique nos marges bénéficiaires et sur le profil de revenu.