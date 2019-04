Transport en commun : Doug Ford dévoile son plan de 28,5 milliards

À la veille du dépôt du budget provincial, le premier ministre Doug Ford doit donner les détails, mercredi matin, de son plan de 28,5 milliards de dollars pour le transport en commun qu'il qualifie de « plus gros investissement du genre dans l'histoire nord-américaine ».

M. Ford a promis récemment de construire une nouvelle ligne de métro au centre-ville de Toronto, en plus de prolonger le métro dans l'est de la ville et vers le nord, notamment.

Toutefois, il n'a pas précisé jusqu'à maintenant comment il paierait pour ces coûteuses promesses.

Le maire de Toronto, John Tory, n'assistera pas à l'annonce de M. Ford, mercredi matin. Je vais attendre de voir ce qu'il y a dans l'annonce , explique-t-il.

Métro, métro, métro

À eux seuls, les quatre projets de transport en commun mentionnés récemment par le premier ministre Ford et son ministre des Transports, Jeff Yurek, doivent coûter environ 20 milliards de dollars, selon les estimations actuelles.

Nouvelle ligne de métro au centre-ville (Downtown Relief Line) : 7,2 milliards

Métro de Scarborough : 3,9 milliards

Prolongement de la ligne Yonge jusqu'à Richmond Hill : 5,6 milliards

Prolongement à l'ouest de la ligne de train léger d'Eglinton : 1,5 milliard (en surface); 4 milliards (souterrain)

Quelle nouvelle technologie?

Le gouvernement veut employer une nouvelle technologie pour la nouvelle ligne de métro du centre-ville.

Mais jusqu'à maintenant, ni M. Ford ni son ministre des Transports n'ont précisé de quelle technologie il s'agirait, à part de dire que ce ne serait pas un monorail.

Quand ils m'ont montré les plans, j'en suis tombé à la renverse, a dit le premier ministre à l'Assemblée législative le 28 mars. C'est vraiment novateur.

Restera-t-il de l'argent pour SmartTrack?

Le maire Tory avait promis durant la campagne électorale en 2014 de se servir des rails des trains de banlieue GO pour offrir un service ferroviaire rapide (similaire à celui des trains RER à Paris) à l'intérieur de la ville, grâce à 22 nouvelles stations.

Le projet a subi une cure minceur depuis, mais il fait toujours partie des priorités de la Ville et du maire (coût estimé : 1,5 milliard).

Toronto veut aussi rénover la station de métro Bloor-Yonge, qui est souvent bondée aux heures de pointe. Il s'agit d'un projet de 1,1 milliard.

La Ville insiste d'ailleurs pour dire qu'une nouvelle ligne de métro vers le centre-ville doit être construite avant de prolonger vers le nord la ligne Yonge, qui est déjà très achalandée. Le ministre Yurek a affirmé, lui, que les deux projets pourraient être construits en même temps.

Des négociations?

M. Ford fait son annonce, mercredi, alors que la province est censée être en train de négocier avec la Ville un protocole de prise en charge du réseau de métro.

Le ministre Yurek a indiqué à ce sujet, mardi, que la conversation allait se poursuivre avec le maire Tory : Tout est matière à négociation, mais nous avons un plan qui va vraiment plaire aux Torontois, je pense.

Plus de détails à venir