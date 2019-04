Tecumseh dit oui au retour du fluorure dans l’eau

Le conseil municipal de Windsor a décidé il y a quatre mois qu'il voulait réintroduire le fluorure dans l'eau, mais l'initiative devait avoir l'approbation d'au moins une municipalité environnante qui dépend du même réseau d'aqueduc, soit Tecumseh ou LaSalle.

Lundi soir, tous les membres du conseil municipal de Tecumseh ont voté en faveur de la proposition, la seule conseillère opposée au projet, Tania Jobin, étant absente lors de réunion.

Pour le maire Gary McNamara, la décision s’appuie sur des faits scientifiques.

C'est la bonne chose à faire , a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Règle de la majorité

La décision de Tecumseh signifie que LaSalle n'aura pas à voter sur la question.

Selon le maire de LaSalle, Marc Bondy, la discussion sur la fluoration devait être inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil.

Je ne savais pas que le vote allait avoir lieu ce soir. Je suppose donc que c'est chose faite maintenant, nous allons avoir du fluorure , a indiqué mardi soir Marc Bondy, qui n'est pas un partisan du fluorure.

Il a personnellement suivi les interactions qui ont eu lieu avec les résidents de LaSalle dans ce dossier. Selon lui, la majorité d'entre eux n'étaient pas d'accord pour le remettre à l'eau.

Il estime que c'est au gouvernement de conseiller les municipalités sur cette question.

Il y a quelques années, nous l'avons retiré. Maintenant, nous le réintroduisons. Est-ce que ça va continuer à aller et venir. Dans cinq ans, vont-ils voter pour le retirer à nouveau ? Je pense qu'à un moment donné, quelqu'un de plus haut placé doit faire une étude suffisamment intensive pour nous dire si nous la gardons ou non , a-t-il souligné.

Dans un tweet antérieur, le maire de Windsor, Drew Dilkens, avait annoncé que cela pourrait prendre un an pour obtenir l'approbation de la province et acheter l'équipement nécessaire.

La réintroduction du fluorure dans le réseau d'aqueducs régional coûtera 850 000 $..

Selon un rapport du Bureau de santé publique de Windsor-Essex, le pourcentage d'enfants atteints de caries ou nécessitant des soins dentaires urgents a augmenté de 51 % en 2016-2017 par rapport à 2011-2012.