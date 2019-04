La SQ arrête les têtes dirigeantes de réseaux de vente de stupéfiants

La Sûreté du Québec (SQ) mène une série d'arrestations qui vise des chefs des réseaux de stupéfiants de la province, dont les Hells Angels, à Montréal, en Montérégie, dans l'Outaouais, en Estrie et en Mauricie.

L'Escouade nationale d'enquête et de répression du crime organisé (ENRCO) et les escouades régionales mixtes (ERM) de la Montérégie et de l'Outaouais de la Sûreté du Québec ont procédé à une trentaine d'arrestations, ce matin.

Dans leur viseur, les têtes dirigeantes de réseaux de vente de stupéfiants, notamment ceux contrôlés par des motards et les Hells Angels.

Plus de détails viendront.