Des comprimés de Xanax coupés avec du fentanyl à Halifax

On voit de plus en plus de substances différentes qui sont contaminées , affirme Matthew Bonn, qui intervient auprès des toxicomanes d’Halifax.

Les autorités sanitaires ont récemment prévenu la population que le Xanax, un médicament qui traite l’anxiété, est de plus en plus consommé par des adolescents néo-écossais. Des benzodiazépines comme le Xanax et le Valium sont à l’origine d’un grand nombre de surdoses mortelles au Canada ces derniers temps.

Selon Matthew Bonn, le risque de surdose est grand lorsqu’on avale un comprimé qu’on croit être du Xanax, sans savoir qu’il a été coupé avec du fentanyl.

Matthew Bonn est le cofondateur d'Halifix, un groupe qui intervient auprès des toxicomanes à Halifax. Photo : Radio-Canada

Il déplore que bien des gens croient encore que les surdoses surviennent uniquement lorsqu’on s’injecte de la drogue.

J’ai vu des gens faire des surdoses après avoir reniflé des comprimés ou après en avoir avalé. Ils ne sont pas préparés à ce qui peut arriver en avalant quelques pilules , affirme M. Bonn, qui est cofondateur d'Halifix, un organisme qui tente d’ouvrir un centre d’injection supervisée à Halifax.

Des photos de faux comprimés Xanax jaunes ou roses ont circulé sur les médias sociaux. Matthew Bonn affirme avoir aussi vu de faux comprimés rouges ou verts.

Des faux pour créer une dépendance chez les usagers

Les fabricants, explique-t-il, les coupent avec du fentanyl ou d’autres substances pour maximiser leurs profits.

Ce faisant, ils bernent de jeunes consommateurs qui prennent du Xanax pour calmer leur anxiété.

En ajoutant [du fentanyl] à un produit qu’ils aiment consommer, [les trafiquants] peuvent petit à petit créer une dépendance chez eux. Ça arrive bien plus souvent qu’on ne le croit! Matthew Bonn, un travailleur de proximité à Halifax

Matthew Bonn suggère aux usagers de benzodiazépines de se méfier des nouveaux fournisseurs, de faire vérifier leurs comprimés, de ne jamais consommer en solitaire et de s’assurer qu’une trousse de naloxone – un antidote qui renverse les effets d’une surdose d’opiacés – se trouve à proximité.

Avec les informations de Mairin Prentiss, CBC