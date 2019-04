Grands Frères Grandes Soeurs de Moncton peine à répondre aux besoins

Grands Frères Grandes Soeurs est un organisme de mentorat qui jumelle des jeunes à des adultes. Les mentors sont des personnes bénévoles de la communauté.

Jusqu’à 153 jeunes de la région de Moncton ont bénéficié de ses programmes en 2018 avec l’aide d’une centaine de bénévoles, indique la directrice générale de l’organisme, Michèle Nadeau.

L’organisme risquait de fermer ses portes en 2016, faute de fonds suffisants. Il se porte mieux aujourd’hui, mais il a toujours besoin d’aide financière.

C’est sûr que c’est beaucoup mieux, mais encore une fois je ne peux pas le dire assez : on a vraiment besoin de fonds parce qu’à long terme on veut être là. On est une présence assez forte dans la communauté et ça doit se maintenir , affirme Michèle Nadeau.

C’est une question d’avoir l’appui de la communauté pour maintenir ces services. Michèle Nadeau, directrice générale des Grands Frères Grandes Soeurs de Moncton

En ce moment, une soixantaine de jeunes sont inscrits sur la liste d’attente du programme de mentorat. L’organisme a particulièrement besoin de bénévoles masculins pour accompagner des garçons.

C’est très important, surtout au niveau des jeunes gars parce qu’on a des difficultés à recruter des hommes. Si les hommes, vous voulez devenir un mentor, vous me contactez ou vous contactez l’organisme. C’est pour répondre aux besoins de la communauté parce qu’on n’y arrive pas maintenant. Il y a aussi le fait qu’on est une communauté beaucoup plus multiculturelle. Donc, ça représente un autre besoin aussi [auquel] on aimerait beaucoup répondre , explique Michèle Nadeau.

Il n’y a aucune exigence pour devenir mentor, et les gens qui songent à se porter candidats ne devraient pas hésiter, ajoute-t-elle.

Tout le monde peut devenir mentor. Tout le monde a quelque chose à offrir. C’est la magie qui découle de cette relation avec les jeunes [...] Dès qu’on fait la connexion avec le jeune et qu’on voit qu’on a des habiletés, des intérêts en commun, c’est de là que ça découle. C’est vraiment une expérience formidable , souligne Mme Nadeau.

L’expérience du mentorat est aussi enrichissante pour les mentors que pour les jeunes, conclut Michèle Nadeau.