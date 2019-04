Des milliers d'élèves de l'Estrie privés de transport scolaire

Des milliers de parents devront se trouver un plan B ce matin, car les chauffeurs d'autobus syndiqués de trois transporteurs scolaires de l'Estrie sont en grève. Les chauffeurs d'Autobus de l'Estrie, d'Autobus La Sapinière et d'Autobus des Cantons ne travailleront pas jusqu'au 17 avril à moins d'une entente.

Le transport en berline ou en taxi aura toutefois lieu.

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ( CSRSCommission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ) confirme que les écoles et les services de garde resteront ouverts malgré l'absence de transport scolaire.

Des mesures particulières ont été mises en place par la CSRSCommission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour maximiser la sécurité des élèves et des parents, tout en favorisant la fréquentation scolaire . Ainsi, la surveillance dans les cours d'école et les aires communes sera prolongée. Au primaire, cette surveillance, faite par des employés des écoles, aura lieu pendant la même plage horaire que celle du service de garde. Du côté du secondaire, la surveillance sera assurée entre 7 et 18 h.

Aussi, la surveillance des débarcadères et des stationnements sera augmentée pour la durée de la grève. La CSRS souhaite que les parents puissent venir déposer leur jeune plus tôt pour éviter la congestion.

La CSRS souhaite non seulement accommoder les parents avec ces mesures, mais aussi réduire la circulation près des écoles.

C'est la CSRSCommission scolaire de la Région-de-Sherbrooke qui assumera les coûts engendrés par cette surveillance spéciale.

Le Service de police de Sherbrooke surveillera la circulation aux abords des écoles pour qu'elle soit le plus fluide possible.