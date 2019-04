Don de 13 000 photos de l'astronaute Chris Hadfield à l'Université Dalhousie

Le commandant Hadfield a fait don de plus de 13 000 photos à l'Université Dalhousie d'Halifax, où elles seront conservées et disponibles à des fins d'enseignement et de recherche.

Elles seront dévoilées jeudi, à l'occasion d'un événement public, a indiqué Marlo MacKay, des Bibliothèques de Dalhousie.

45 000 clichés dans l'espace

Chris Hadfield a pris 45 000 clichés en faisant le tour des continents, au cours d'une mission de cinq mois durant lesquels il occupait le poste de commandant de la Station spatiale internationale, en 2013.

Chris Hadfield a pris 45 000 photos pendant son séjour de cinq mois dans l'espace. Photo : Facebook/Col. Chris Hadfield

Les photos -- et une vidéo de M. Hadfield dans laquelle il interprète la chanson Space Oddity de David Bowie dans la station -- en ont fait une célébrité internationale, avec 2,4 millions d'abonnés sur Twitter.

Selon Mme MacKay, l'Université Dalhousie est l'une des deux institutions canadiennes à avoir les photos. L'autre est le Centre des sciences géographiques du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, situé dans la vallée d'Annapolis.

Disponibles en ligne

À la suite du lancement, la collection de photographies de l'espace sera rendue disponible au grand public sur le site internet des bibliothèques de l'Université Dalhousie.

Nous sommes honorés que Chris Hadfield ait confié aux bibliothèques de Dalhousie la préservation de sa collection , a déclaré Donna Bourne-Tyson, responsable des bibliothèques de l'université.

Le commandant Hadfield ne pourra pas être parmi nous lors du lancement, mais il est ravi du travail que nous avons accompli afin que ses photos puissent constituer une ressource permanente pour les étudiants et les curieux de l'espace. Le potentiel de ces photos pour inspirer l'enseignement et la recherche n'est limité que par notre imagination et s'étend bien au-delà de Dalhousie.

Un chercheur de l'Université Dalhousie a créé une carte interactive à partir de plusieurs centaines de photos de l'astronaute.