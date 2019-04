Des clients d'Hydro-Québec passent la nuit sans électricité

Des dizaines de milliers de clients d'Hydro-Québec, privés d'électricité depuis près de 24 h pour certains, passent la nuit dans le noir. Le courant devrait être rétabli mercredi matin dans la majorité des foyers, mais les régions les plus touchées pourraient être sans électricité jusqu'à jeudi.

La force des vents, qui complique les opérations, a forcé les équipes d’Hydro-Québec à revoir leurs prévisions. Mardi, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, avait fait savoir que l’électricité serait rétablie en soirée, mais le retour à la normale a été retardé en raison des conditions difficiles.



« Les zones les plus durement touchées [Lanaudière, Laval et les Laurentides] pourraient voir leur rétablissement repoussé à jeudi », a prévenu Hydro-Québec, qui dit avoir dépêché 500 équipes sur le terrain.



Bien que les travaux portent fruit – le nombre de foyers touchés diminue au fil des heures – ce sont plus de 131 000 clients qui sont encore dans le noir.

À minuit, mercredi, Hydro-Québec faisait état de : plus de 45 000 pannes dans Lanaudière;

près de 41 000 pannes dans les Laurentides;

plus de 40 000 pannes à Laval.

Toutes les heures, Hydro-Québec met à jour le bilan des pannes et leur localisation (Nouvelle fenêtre) .

Au plus fort de la panne, plus de 310 000 foyers étaient privés de courant, lundi soir, après une journée marquée par la pluie verglaçante, de forts vents et de la neige.

En raison des conditions météorologiques, des écoles ont fermé leurs portes mardi, et certaines ont annoncé que le même scénario se répétera mercredi. C'est notamment le cas des écoles de la Commission scolaire de Laval et de la Commission scolaire des Affluents, dans Lanaudière.

Refuges et mesures d’urgence

Si les autorités recommandent aux personnes qui ont besoin d'hébergement de se tourner d'abord vers leurs familles, plusieurs municipalités ont ouvert des refuges temporaires.



« Si vous avez besoin d'un hébergement, appelez votre municipalité. Ce sont les municipalités qui sont responsables de trouver de l'hébergement », a indiqué mardi le premier ministre François Legault.



À Laval, région la plus durement touchée, deux centres communautaires accueillent les sinistrés depuis lundi, offrant notamment un accès à des douches et une possibilité de recharger les batteries des appareils électroniques. Ils se trouvent au 6500, boulevard Arthur-Sauvé et au 455, rue de Lausanne. Une cinquantaine de personnes ont passé la nuit dans ce dernier.



La Société de transport de Laval offre gratuitement le transport vers ces refuges.



Du côté de Terrebonne, la Ville a annoncé une série de mesures mises en place afin d’assurer la sécurité des citoyens, notamment l’ouverture du centre Cité GénérAction 55+ (au 702, rue Masson) pour ceux ayant besoin de se réchauffer.



Une soixantaine de personnes y ont trouvé refuge dans la nuit de mardi à mercredi.



Un deuxième centre pourrait ouvrir ses portes, a indiqué par communiqué Sylvain Dufresne de la Direction des Incendies de Terrebonne. Depuis mardi matin, les citoyens qui ont besoin de renseignements peuvent contacter une ligne d’urgence 24 h sur 24, au (450)961-2001.

Les recommandations des autorités Avoir un avertisseur de fumée fonctionnel

Éviter les sources de monoxyde de carbone

Utiliser des lampes de poche pour s'éclairer, plutôt que des bougies

Aviser son entourage lorsqu'on quitte sa maison

Laisser sa cour déverrouillée pour permettre aux monteurs de ligne de circuler

Selon Environnement Canada, les journées de mercredi et de jeudi s’annoncent ensoleillées, mais sans chaleur.

« On ne verra pas [du temps] aussi chaud que les températures qu'on a connues en fin de semaine », a prévenu Simon Legault, météorologue d'Environnement Canada.