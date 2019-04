Les foreurs de La Broquerie ont fini par trouver du sable

Selon le vice- président pour le développement de marchés chez Evolve Surface Strategies, qui travaille pour HD Minerals, Trevor Martens, la découverte est une bonne nouvelle.

« On a fait des tests et avons trouvé un minéral dont la production est viable économiquement : du sable siliceux. Cela peut servir pour la fabrication de céramique, de panneaux solaires, la production de pétrole, le verre, il y en a beaucoup », explique-t-il.

Le sable a été découvert à près de 46 mètres sous terre dans un aquifère.

HD Minerals, qui est un regroupement d’exploitants miniers de Calgary, avait installé 5 sondes exploratoires en 2017. À la suite de premiers résultats prometteurs, 23 forages supplémentaires ont été réalisés en 2018.

« Il y a déjà eu 2,1 millions de dollars investis dans les tests déjà faits au Manitoba », ajoute Trevor Martens.

Il insiste par ailleurs sur le fait que HD Minerals n’en est qu’aux premières phases de tests. D’autres recherches doivent être menées, notamment pour trouver une façon d’extraire le sable en respectant les exigences, à la fois, environnementales et de rentabilité économique.

« On travaille avec des hydro-géologistes, des ingénieurs en forage ou encore des spécialistes environnementaux, explique-t-il en ajoutant qu’une telle configuration de mine n’est pas habituelle. Les mines de sables siliceux sont normalement faites dans des mines à ciel ouvert ».

Si HD Minerals est propriétaire des forages et de leur contenu, l’entreprise a déjà versé 45 000 $ en droits d’exploitation aux propriétaires des terrains.

Selon Trevor Martens, l’entreprise minière veut désormais travailler avec des Manitobains pour l'exploitation de ses mines et espère amener plus de travail dans la région.

Des habitants qui attendent de voir

Pour la plupart des habitants de La Broquerie, venus voir les résultats des tests de forage, la découverte fait office de curiosité, mais est loin d’être un projet concret pour le moment.

« Ça ne m’inquiète pas encore. Seul le temps dira [si l’extraction de sable sera nocive à la communauté] », affirme Dan Fontaine, propriétaire d’un terrain de 32 hectares, situé dans la municipalité rurale de La Broquerie, potentiellement touché par les activités de forage.

D’autres comme Tomi Gerzen, propriétaire d’un terrain de 50 hectares, s’inquiètent des mesures que prendra la compagnie minière pour exploiter le gisement.

« Le forage touchera l’aquifère. [On craint] des changements aux nappes phréatiques destinées à l’eau potable. Nous voyons déjà de la silice dans l’eau de puits », indique-t-il.

Notre plus grande préoccupation, c’est la qualité de l’eau. Je crois qu’il existe un risque aigu, car il s’agit d’un nouveau système [d’extraction] qui n’a pas encore été beaucoup testé, selon eux. Tomi Gerzen, propriétaire d’un terrain de 50 hectares dans la municipalité rurale de La Broquerie

Pour Louis Balcaen, ancien exploitant agricole de La Broquerie, les risques sont mesurés au Canada.

Pour Louis Balcaen, ancien exploitant agricole dans la région de La Broquerie, la découverte du gisement de silice est un atout économique pour la municipalité rurale. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

« Contrairement aux pays émergents où les entreprises arrivent et font ce qu’elles veulent avec beaucoup de corruption, ici il y a beaucoup de gens qui vont faire le point et peser le pour et le contre », affirme-t-il.

Il y voit, pour sa part, un nouvel attrait économique pour la région qu’il juge déjà dynamique. Cela permettra, selon lui, de maintenir la vitalité de La Broquerie, alors que d’autres villages meurent au fil du temps.