Pas de retour prévu pour le saumon quinnat du fleuve Yukon

Cette espèce connaît de faibles montaisons depuis des décennies ce qui a poussé en 2001 la signature d’un traité canado-américain qui prévoit le retour d’un minimum de 42 555 saumons dans les eaux canadiennes.

L’an dernier, les experts estiment qu’en tout, 75 530 saumons ont entamé leur montaison du fleuve, et de ceux-là, 54 474 ont pu rejoindre les aires de reproduction du Yukon. Un nombre qui ne permet pas aux communautés autochtones de reprendre la pêche de subsistance.

En Alaska toutefois, la pêche de subsistance n’a pas cessé. L’an dernier, 19 266 saumons quinnat y ont été pris, comparativement à 2790 au Yukon, une situation qui crée de la frustration du côté canadien.

Dans son allocution de bienvenue, la ministre de l’Environnement du Yukon, Pauline Frost, une autochtone originaire de Old Crow et ancienne membre du Yukon River Panel, a indiqué que ces rencontres lui manquaient.

Nous sommes tous ici pour protéger l’environnement et le saumon. C’est l’enseignement que j’ai reçu en tant qu’Autochtone, mais comme ministre, il y a des règles à suivre et des lois à respecter et c’est parfois un défi.

Pauline Frost, ministre de l'Environnement du Yukon