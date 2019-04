Les Jeux de la francophonie 2020 ont besoin de bénévoles

Les bénévoles assureront la distribution des trousses d'accueil et des collations, les déplacements entre les différents sites, le contrôle des accès et d’autres activités nécessaires au bon déroulement des Jeux de la francophonie canadienne.

Adrien Blanc rend compte de la situation

Les organisateurs cherchent aussi des bénévoles spécialisés dans un sport, l’animation culturelle, les premiers soins ou la logistique. Tous les niveaux de français sont acceptés.

Les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux, ainsi que la plupart des activités sportives, se tiendront à Oak Bay, à l'est de Victoria. En divers endroits de l'agglomération, il y aura des compétitions en art et en leadership, une soirée de la francophonie et une soirée réservée aux jeunes.