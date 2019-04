Les Devils remportent la loterie, les Oilers repêcheront au 8e rang, le Canadien au 15e

Ce sont les Devils du New jersey qui parleront les premiers lors du repêchage amateur de la LNH, qui sera présenté à Vancouver les 21 et 22 juin. Les Rangers et les Blackhawks parleront respectivement au deuxième et au troisième rang.

Avant 2016, une seule équipe pouvait améliorer son rang. Maintenant, trois équipes ont cette chance.

Chicago n'avait que 2,5% de chance de remporter la loterie. Les Hawks passent du 12e au 3e rang. Les Rangers passent de la 6e à la 2e position, les Devils devaient repêcher au 3e rang.

L'Avalanche du Colorado est la grande perdante. Ses probabilités de remporter la loterie étaient les plus élevées à 16,5 %, grâce à un choix acquis des Sénateurs, dans l’échange qui a envoyé Matt Duchene à Ottawa.

Les Oilers ont descendu d'un échelon, passant du 7e au 8e rang.

Chances de remporter la loterie Avalanche (des Sénateurs) 18.5 %

Kings 13.5 %

Devils 11.5 %

Red Wings 9.5 %

Sabres 8.5 %

Rangers 7.5 %

Oilers 6.5 %

Ducks 6.0 %

Canucks 5.0 %

Flyers 3.5 %

Wild 3.0 %

Blackhawks 2.5 %

Panthers 2.0 %

Coyotes 1.5 %

Canadien 1.0 %

Les Oilers seront la première équipe canadienne à s'exprimer lors de l'encan amateur en juin. Les Canucks parleront devant leurs supporteur au 10e rang. Le Canadiens s'exprimera au 15 rang. Les Sénateurs n'ont pas de choix de premier tour. Le rang de sélection des Flames, des Maple Leafs et des Jets dépendra de leur performance en séries éliminatoires.

Ordre de sélection pour le premier tour du repêchage Devils Rangers Blackhawks Avalanche Kings Red Wings Sabres Oilers Ducks Canucks Flyers Wild Panthers Coyotes Canadien

Petite histoire de la loterie

La loterie du premier choix existe dans la LNH depuis 1995.

Depuis 2013, toutes les équipes qui ratent les séries ont une chance de remporter le tirage et de choisir au premier rang. Entre 1995 et 2012, une équipe ne pouvait grimper de plus de quatre positions, ce qui signifie que seules les cinq dernières équipes au classement général avaient la chance de repêcher au premier rang.

Les Oilers, ces éternels chanceux

Les Oilers ont remporté trois fois la loterie

En 2010, Edmonton avait terminé au dernier rang de la LNH. L’équipe avait donc les meilleures chances de remporter la loterie, ce qui s’est produit. Les Oilers ont sélectionné Taylor Hall. Six ans plus tard, ils l’ont échangé aux Devils, en retour d’Adam Larsson.

En 2012, seuls les Blue Jackets avaient plus de chances que les Oilers de remporter le tirage. Les Oilers ont tout de même gagné la loterie, ils ont sélectionné Nail Yakupov. Quatre ans plus tard, Yakupov quittait Edmonton en direction de Saint Louis. Il joue maintenant avec le Ska de Saint-Pétersbourg. À sa première saison dans la KHL, il a récolté 33 points, dont 23 buts, en 47 parties.

En 2015, les Sabres et les Coyotes avaient de meilleures probabilités que les Oilers, mais ceux-ci ont tout de même remporté le gros lot, le premier choix, la chance de repêcher Connor McDavid.

En 2011, les Oilers étaient les favoris pour remporter la loterie, mais la chance a souri aux Devils. Huitième à repêcher au départ, ils ont pu monter jusqu’au quatrième échelon, ce qui a permis aux Oilers de conserver le premier choix (Ryan Nugent-Hopkins).

Les Panthers ont aussi remporté la loterie à trois reprises.

La chance avait souri à deux reprises aux Blackhawks et aux Devils avant cette année. Les deux équiupes rejoingnent donc les Oilers et les Panthers. Une seule autre équipe, les Islanders, a remporté la loterie plus d'une fois.

L’attaquant américain Jack Hughes est le plus bel espoir nord-américain, selon la centrale de recrutement de la LNH. Le Finlandais Kaapo Kakko est en tête de liste du côté des patineurs européens.