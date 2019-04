Projet pilote à Saguenay : un procédé mécano-biologique pour traiter les déchets

Le CRIQ s’intéresse au fait que malgré l’utilisation du bac brun, des quantités importantes de matière organique prennent le chemin de l’enfouissement.

L’organisme a donc mis au point un procédé de traitement mécano-biologique permettant d'extraire la matière organique des sacs à ordures pour en faire du compost.

Lévis, une ville comparable à Saguenay, prend elle aussi part au projet pilote. À Lévis, toutefois, les bacs bruns sont déjà implantés, ce qui n’est pas le cas dans la capitale régionale.

Le comparatif permet d'évaluer l'efficacité de la chaîne en matière de valorisation des matières putrescibles.

Lorsque la collecte à trois voies est en vigueur (le ramassage porte à porte des matières recyclables, des matières organiques et des ordures ménagères), le CRIQ estime qu’il est possible d’extraire 50 % de la matière organique présente dans les ordures.

Quand on a une collecte à deux voies, on peut atteindre 70 % à 80 % de la matière organique qui est dans nos ordures ménagères. Yves Bernard, ingénieur, Centre de recherche indusrielle du Québec

Une quantité moindre de résidus de table se retrouve dans la collecte à trois voies, mais des quantités subsistent tout de même, si l’on se fie aux explications d’Yves Bernard.

On retrouve aussi des branches, des feuilles, du bois et différentes matières comme ça. On retrouve encore du papier et du carton , poursuit-il.

Le projet pilote est réalisé en collaboration avec l'entreprise Gazon Savard, les MRC de Bellechasse, de l'Érable et de L'Islet, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska et Saguenay. Il prendra fin en juillet 2019.

Déjà, Yves Bernard témoigne de résultats prometteurs.

J'espère que ça va faire des petits et qu'on va pouvoir réduire les quantités de matières résiduelles qu’on a dans des sites d'enfouissement pour en récupérer le maximum , souhaite-t-il.

Saguenay compte parmi les municipalités qui ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle technologie.

D'après le reportage de Priscilla Plamondon-Lalancette