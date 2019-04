The Crown a trouvé sa princesse Diana

« Je suis tellement excitée et honorée de rejoindre The Crown pour sa quatrième saison, a déclaré Emma Corrin. Je regarde la série depuis le premier épisode. Penser que je vais maintenant rejoindre cette famille d'acteurs incroyablement talentueux est tout simplement surréaliste. La princesse Diana était une icône inspirante et a profondément influencé notre monde. La chance d’explorer sa personnalité à travers les écrits de Peter Morgan est une occasion exceptionnelle, et je m’efforcerai de lui rendre justice. »

Le personnage de la princesse Diana devait faire son apparition lors de la troisième saison, mais son entrée a été retardée.

Photo : Getty Images / Mark Davis

La troisième saison de la série devrait être offerte sur Netflix plus tard cette année avec un changement de comédiens alors que certains personnages vieillissent. Olivia Colman remplace donc Claire Foy dans le rôle de la reine Elizabeth, tandis que Tobias Menzies sera le prince Phillip à la place de Matt Smith. Helena Bonham Carter sera la princesse Margaret.

Les acteurs principaux de la série The Crown jusqu'à la deuxième saison, Claire Foy et Matt Smith. Photo : The Associated Press / Grant Pollard

The Crown a gagné cinq prix Emmy, dont celui de la meilleure actrice pour Claire Foy.

Diana Spencer, surtout connue comme Lady Di, a été mariée à Charles, prince de Galles, de 1981 à 1996. Elle est décédée à Paris en 1997 dans un accident de voiture.