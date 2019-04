L’enquête sur l’embauche d’un ex-détenu par Santé publique Algoma peut être rendue publique

Cette décision confirme celle du Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario qui permet à Santé publique Algoma de remettre un rapport d’enquête sur la situation à un journaliste, qui l’a demandé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, malgré les objections de la Dre Kim Barker.

La conclusion du commissaire selon laquelle les intérêts en matière de protection de la vie privée de la Dre Barker devraient céder le pas, car l’intérêt public de la divulgation l’emportait manifestement sur ces intérêts, est raisonnable , a déclaré la Cour d’appel.

L'ancienne médecin hygiéniste de Santé publique Algoma, la Dre Kim Barker Photo : CBC/Travis Burke

L’affaire remonte à 2013, lorsque le bureau de santé publique à Sault-Sainte-Marie a embauché Shaun Rothberg comme directeur financier intérimaire pour six mois, jusqu’en mai 2014.

Toutefois, Shaun Rothberg s’est avéré être Shaun Rootenberg, de Thornhill, qui avait un casier judiciaire pour plusieurs cas de fraude.

Cette révélation par SooToday a incité Mme Barker à démissionner au début de 2015, ce qui a soulevé des questions sur son rôle dans l'embauche de M. Rootenberg et un possible conflit d'intérêts non divulgué.

Le ministre provincial de la Santé de l’époque, Eric Hoskins, avait alors ordonné une évaluation de la gestion de Santé publique Algoma. Le rapport avait été très critique, notamment à l’égard du rendement de Mme Barker.

L’ancien ministre de la Santé de l’Ontario Eric Hoskins avait réclamé en juin 2015 la démission du conseil d’administration de Santé publique Algoma. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Yvon Thériault

De plus, le bureau de santé publique avait retenu les services de KPMG pour mener une enquête sur la situation.

Mme Barker a accepté de parler à l’enquêteur en échange d’une promesse de confidentialité, et KPMG a fait part de ses conclusions au service de santé en mars 2015.

Demande d’accès à l’information

En réponse à une demande d’un journaliste, le service de santé a décidé de divulguer le rapport de façon intégrale même s’il contenait des renseignements personnels délicats sur l’ancienne médecin hygiéniste.

Santé publique Algoma avait alors indiqué que de rendre le rapport public informerait les citoyens sur les activités de l’agence à une époque où son intégrité était en cause .

Mme Barker a porté plainte au Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, qui ne lui a pas donné raison. Elle s’est alors tournée vers les tribunaux.

En décembre 2017, la Cour divisionnaire, une division de la Cour supérieure de l’Ontario, s’est rangée du côté de Mme Barker après avoir conclu que le commissaire n’avait pas fourni de motifs suffisants pour conclure que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé de la médecin hygiéniste.

Le commissaire a alors porté la cause en appel.

Dans son analyse, la Cour d’appel a conclu que le commissaire avait été conscient du préjudice que pourrait subir Mme Barker en rendant public l’ensemble du rapport de KPMG.

Le commissaire a décrit les renseignements de nature très délicate comme des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, donneraient lieu à un risque raisonnable de détresse personnelle importante. Bien que la réputation ne soit pas spécifiquement mentionnée, elle faisait partie des préoccupations identifiées par le commissaire. Décision de la Cour d’appel de l’Ontario