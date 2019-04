Pour une troisième fois en deux semaines, un départ du train Tshiuetin est annulé

Mercredi, un avion nolisé sera mis à la disposition des passagers ayant fait une réservation. Un départ est prévu de Sept-Îles à midi et un autre à partir de Schefferville à 13 h 45.

Le directeur général de Tshiuetin, Orlando Cordova, explique qu'il y a deux semaines, le bris d'un véhicule d'entretien a empêché les équipes de dégager la voie.

Ensuite, la semaine dernière, une vraie tempête avec des vents à 90 km/h a empiré les conditions sur la voie. Ce sont deux situations qui sont une conséquence de l'autre.

Les deux semaines précédentes ne nous ont pas laissé le temps de tout enlever, justifie-t-il. Donc, il y a eu une accumulation et une consolidation de la neige. Ça s'est compacté et c'est difficile à enlever.

On a des blocs de neige de 12 pieds de haut par 30 pieds de large, et des centaines et des centaines de mètres de neige comme ça.

Orlando Cordova, directeur général de Transport Tshiuetin