Ottawa veut faciliter le commerce d’alcool entre les provinces, mais les producteurs sont sceptiques

Un an après l’affaire Gérard Comeau, qui s’était rendu en Cour Suprême pour une histoire de transport illégal de bière entre deux provinces, le fédéral souhaite maintenant faciliter le commerce de l’alcool entre les provinces.

Le gouvernement fédéral propose de permettre le transport de « boissons enivrantes » achetées chez le producteur. Même si Ottawa laisse tomber les obstacles fédéraux au transport d'alcool, les provinces détiennent toujours le gros bout du bâton en matière de distribution d’alcool sur leur territoire.

Depuis trop longtemps, les Canadiens sont exaspérés par les restrictions imposées à la vente de bière, de vin et de spiritueux canadiens entre les provinces et les territoires , affirme le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, par voie de communiqué.

Les seuls obstacles qui demeurent relèvent de la compétence provinciale et territoriale, et seuls les provinces et les territoires peuvent les éliminer.

Communiqué du ministère des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur