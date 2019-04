Québec 21 : Richard Côté jure qu'il restera dans l'ombre 

« Pas du tout, pas du tout », a-t-il juré avec conviction dans une entrevue accordée au Téléjournal Québec.

L'ancien politicien, qui s'est retiré il y a bientôt 6 ans de la vie municipale, est conscient d'avoir « volé la vedette » au chef de Québec 21 la veille, lors de sa première conférence de presse depuis son embauche au cabinet de l'opposition officielle en février.

« Ce n'était pas le but », assure-t-il. Richard Côté est bien conscient que son expérience politique et son rôle clé au sein de Québec 21 pourraient faire de l'ombre au chef, Jean-François Gosselin.

« C'est pour cela qu'on a bien dit aux journalistes que je sortais de mon mutisme pour 48 heures. Je retourne ensuite dans mon bureau faire mon travail de conseiller spécial. C'est Jean-François Gosselin qui est chef, c'est à lui de prendre les commandes. »

Il croit que le chef a fait une « progression extraordinaire » depuis son élection en 2017.

Richard Côté appelle les électeurs à ne pas juger trop vite la jeune formation politique.

Aujourd'hui, on est en pleine crise. C'est normal que les gens soient moins réceptifs. Ils vont nous juger sur notre programme et sur nos candidats six mois avant l'élection. C'est à ce moment-là qu'ils vont se faire une tête.

Richard Côté, conseiller spécial de Québec 21