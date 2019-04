L’Inde et la Croatie font leur entrée au festival de feux d’artifice Celebration of Light

Pour la toute première fois, depuis la création du festival annuel des feux d'artifice, l'Inde et la Croatie entrent dans la compétition internationale, aux côtés du Canada, qui fait son grand retour. Il y aura donc trois pays en compéition, cet été, pour ce festival pyrotechnique.

Chaque année, ce traditionnel événement familial réunit plus de 1,3 million de visiteurs régionaux et internationaux sur la plage d’English Bay, à Vancouver

Le festival Celebration of Light revient pour une 29e fois et, cette fois, l’Inde et la Croatie font leur entrée dans cette compétition pyrotechnique.

Le coprésident du comité organisateur du Celebration of Light, Yuri Fulmer, se dit ravi de l’arrivée de ces deux nouveaux pays.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux pays qui souhaitent participer à cet événement et je suis vraiment heureux d'accueillir ces deux nouveaux pays. Yuri Fulmer, coprésident du comité organisateur du Celebration of Light

Yuri Fulmer est le coprésident du comité organisateur du festival de feux d'artifice. Photo : Radio-Canada / Helene Bardeau

Parmi la liste des commanditaires, qui participent au financement du festival annuel des feux d’artifice, Yuri Fulmer a annoncé le renouvellement de l'engagement de Honda, comme commanditaire principal, pendant trois années supplémentaires.

Un festival qui rapporte

L’an passé, les festivités du Celebration of Light ont rapporté 147 millions de dollars à la région. Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, se dit heureux de voir qu’un tel événement est propice à l’épanouissement des entreprises locales.

C’est gagnant-gagnant pour la ville et j’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette année. Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Le maire Kennedy Stewart se dit très heureux de voir la Croatie, l'Inde et le Canada dans la compétition cette année. Photo : Radio-Canada / Helene Bardeau

En plus des spectacles de lumières multicolores qui vont illuminer le ciel de English Bay, à Vancouver, des animations musicales viendront également divertir les spectateurs cette année.

L’Inde ouvrira le bal, le 27 juillet prochain, et sera suivie par le Canada, le 31 juillet, puis par la Croatie, le 3 août.