Déboires de CO2 Solutions : le président des Serres Toundra garde l'espoir

Lundi, CO2 Solutions a fait état de ses difficultés sur les ondes de RDI Économie. Selon le président et chef de la direction, Evan Price, des dépassements de coûts estimés à 2,5 millions de dollars ont été enregistrés lors de l’implantation des installations. La situation force CO2 Solutions à dénicher de nouveaux partenaires.

L’entreprise transforme la fumée qui s’échappe des cheminées de l’usine de pâte de Produits forestiers Résolu (PFR) pour en la transformer en CO2 propre. L’objectif est d’en faire profiter les Serres Toundra. Toutes les installations nécessaires sont en place.

Evan Price confirme que la vente de l’entreprise n’est pas exclue.

Une alliance porteuse

Selon le président des Serres Toundra, l’alliance félicinoise est porteuse pour trois entreprises.

On parle d’une synergie entre CO2 Solutions, Produits forestiers Résolu et les Serres Toundra. À terme, c’est l’équivalent de retirer environ 5000 voitures du transport. C’est énorme en termes de valorisation du CO2. C’est un beau projet et on espère que ça va fonctionner , fait valoir Éric Dubé.

Les Serres Toundra se spécialisent dans la culture de concombres biologiques.

D'après les informations de Mélissa Paradis