Une antenne 5G à Québec pour les PME

500 PME pourront bénéficier d'une antenne 5G pour réaliser des tests et des expérimentations, et ce, gratuitement. C'est ce qu'explique Raymond Poirier, chef des communications au CEFRIO, dans le cadre du Web à Québec.

Texte : Gabrielle Thibault-Delorme / Un partenariat de Radio-Canada

Pour l’instant, deux antennes 5G expérimentales ont été installées au Québec : une à Montréal et une à Québec. Les entreprises intéressées doivent faire un appel de projets.

Cette initiative, appelée le projet ENCQOR, réunit les gouvernements fédéral, ontarien et québécois, ainsi que des entreprises privées. Elle vise, en permettant l’expérimentation dans le 5G, à faciliter le virage vers cette technologie et à positionner le Canada comme leader.

« On veut se donner un avantage concurrentiel, et donner l’opportunité aux entreprises de tester leurs modèles d’affaires et d’ancrer le potentiel que la 5G va avoir pour eux. »

Toujours plus vite

« La 5G c’est la prochaine génération de cellulaires, mais c’est aussi une technologie de rupture. La 3G, c’était le web social, le 4G a permis le streaming. Dans le cadre de la 5G, il y a une pluralités d’impacts », décrit-il.

« On démultiplie les possibilités en matière de vitesse, de bande passante, de latence. On se rapproche de la vitesse en temps réel. »

L’impact de la 5G sera majeur pour des technologies comme les objets connectés ou les voitures autonomes. Elle permet d’envoyer une plus grande quantité d’informations dans des délais beaucoup plus courts.

Les essais sont prometteurs, mais pour un déploiement massif de la 5G, il faudra encore attendre un peu. « Ce n’est pas aujourd’hui, mais c’est demain. On approche du point de bascule. »

M. Poirier prévoit qu’autour de 2026, la conversion à la technologie 5G aura atteint 30 % à l'échelle internationale. « Ça peut sembler peu, mais le taux d’adoption de la 4G est actuellement de 40% », précise M. Poirier.