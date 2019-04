L’historien Pierre Lahoud lègue toutes ses photos à BAnQ

« C'est un peu toute ma vie qui se retrouve là-dedans », avoue Pierre Lahoud visiblement ému. Les boîtes où s'entassent des centaines de milliers de photographies aériennes quitteront sa belle maison patrimoniale de l'île d'Orléans pour enrichir les archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Après 40 ans passés à photographier le Québec vu du ciel à bord d’un petit Cessna, le prolifique historien a décidé qu’il était temps de passer le flambeau.

Toutes ses photos, qui documentent le territoire, la densification des villes ou les catastrophes naturelles, seront progressivement transmises à BAnQ, le plus grand centre d’archives du Québec.

Photographie aérienne du Québec Photo : Pierre Lahoud

Le processus est entamé : 70 000 diapositives ont déjà pris le chemin des voûtes. 180 000 autres suivront dans les prochains mois. Puis ce sera le tour des 600 000 photographies numériques restantes.

Voir partir les premières boîtes a été déchirant pour l’historien. « Je n’ai pas d’enfants, mais ça m’a fait sans doute le même effet que de les voir quitter la maison. »

Ces photos, je les ai consultées toute ma vie. J’y ai mis tous mes loisirs, tout mon temps libre. Elles m’ont toujours accompagné, comblé. Pierre Lahoud

Décision mûrement réfléchie

Pierre Lahoud dans sa maison de l'île d'Orléans Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

S’il n’a pu s’empêcher de verser une larme en regardant une partie de sa collection prendre la route, Pierre Lahoud n’a jamais douté que ce legs à BAnQ était le seul choix possible.

Le bonheur et le soulagement de voir l’oeuvre d’une vie protégée, mais aussi la perspective d’en offrir l’accès l’ont convaincu du bien-fondé de la démarche.

Les amateurs de beaux paysages y trouveront certainement leur compte, mais les chercheurs aussi.

Comme si on faisait cadeau aux Québécois d’une mémoire de leur patrimoine bâti et de leur territoire.

Don exceptionnel

Sophie Côté, Pierre Lahoud et Rénald Lessard Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Pour l’historien Michel Lessard, le geste est majeur.

« Jamais pareil fonds ne fut cédé en donation », lui a-t-il écrit quand il a appris la nouvelle, en soulignant son importance pour des générations à venir.

Dans les locaux de BAnQ Québec, en plein coeur du campus de l’Université Laval où les premières diapositives commencent tout juste à être entreposées, l’enthousiasme est palpable.

« C’est fantastique! », avoue Rénald Lessard, archiviste coordonnateur et responsable de la diffusion à Québec.

Photographie aérienne du Québec Photo : Pierre Lahoud

« Ça touche tous les Québécois! Non seulement les photos sont belles, mais Pierre a aussi donné une dimension historique à son travail de photographe. Même à l’échelle mondiale, c’est assez exceptionnel. »

Sophie Côté, qui a piloté le dossier à titre d’archiviste responsable des acquisitions de fonds privés, souligne aussi la cohérence de l’oeuvre, la quantité des images et la rigueur de leur classement.

Ce dernier élément contribuera sans doute à en accélérer la diffusion pour rendre les photos accessibles au plus grand nombre.

Regard sur l’évolution du territoire

Occupé à classer les diapositives des lots qui seront acheminées à BAnQ au cours des prochains mois, Pierre Lahoud a l’immense plaisir de remonter le temps et de revivre ses premières envolées.

Photographie aérienne lors des inondations du Québec Photo : Pierre Lahoud

Conscient de son point de vue privilégié sur un territoire qu'il aime d'un amour inconditionnel, il s’avoue néanmoins alarmé par l’ampleur de l’érosion des berges du Saint-Laurent ou par l’étalement urbain au détriment des terres agricoles.

Il se dit aussi profondément admiratif devant la beauté époustouflante de certains paysages, thérapeutiques à ses yeux, et l’évolution de certaines villes, dont Québec.

« Dans les années 1970, il y avait des stationnements partout. Avec la vision d’un maire, Jean-Paul L’Allier, on les a enterrés, végétalisés. La ville s’est tellement embellie depuis! »

Quant aux expéditions aériennes, il compte les poursuivre tant qu’il le pourra, et prévoit déjà céder ses futures photos. « On devrait pouvoir se rendre à un million certain », conclut-il dans un grand éclat de rire.