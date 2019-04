À 25 ans, elle raconte sa descente aux enfers après trois surdoses de drogue

« J'ai toujours cru que ça ne m'arriverait pas. Autour de moi, des gens ont souffert de surdoses, mais jamais je n'ai pensé que ça pourrait m'arriver. Je croyais être invincible aux drogues », mentionne la jeune femme lors d'une projection de quatre documentaires sur les conséquences de la dépendance aux drogues

Cet événement se tenait en collaboration avec plusieurs intervenants du milieu de la santé et de la police.

Après les trois surdoses, Megan Poole a senti le courage d'aller chercher de l'aide pour prendre son avenir en main.

« J'étais à une étape dans ma vie où c'était la vie ou la mort et je ne voulais pas mourir », affirme-t-elle après avoir reçu une ovation des spectateurs.

Après sa troisième surdose, les médecins ont évoqué la possibilité d'une amputation.

Ses reins étaient mal en point, son foie était en état de choc et elle a endommagé le muscle d’un de ses biceps.

« Les médecins ont vu que le muscle était déjà gris, le jugeant fondamentalement mort », dit-elle.

Un cadeau du ciel

Depuis maintenant neuf mois, la jeune femme est sur le chemin de la guérison. « Il y a des bonnes et des mauvaises journées, mais même les mauvaises journées sont positives ».

La mère de Megan Poole, Sherry, constate que de voir sa fille vaincre ses démons est comme un cadeau du ciel.

« C'est un rêve de voir qu'elle récupère après avoir eu autant de difficultés. Enfin, elle peut voir ce que l'on voyait en elle », constate la mère de Megan.

Un énorme problème en Saskatchewan

La crise des opioïdes est bien réelle en Saskatchewan et le syndicat des infirmières de la province mentionne que le nombre de surdoses mortelles a augmenté de 40 % depuis 2010 .

« Nous devons arrêter d’avoir des idées préconçues selon lesquelles seulement un type de personnes, dans un certain milieu moins bien nanti, est dépendant aux drogues. Ce n’est pas le cas », affirme la présidente du syndicat des infirmières, Tracy Zambory.

Dans le documentaire On the Frontlines of the Addictions Crisis in Saskatchewan, Mme Zambory raconte l’histoire de son garçon de 29 ans qui consommait de la cocaïne à l’école secondaire et a commencé à consommer des opioïdes en 2010 .

Megan Poole s’est donnée comme mission de raconter son histoire pour faire tomber les préjugés.

Elle veut également empêcher que d’autres jeunes sombrent dans ce monde de la drogue qui l’a presque tuée.

Avec la collaboration de Samuel Desbiens et CBC News