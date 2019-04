Légalisation du cannabis : Val-d'Or et Rouyn-Noranda reçoivent plus de 180 000 $

Les montants alloués aux villes sont distribués pour les deux prochaines années fiscales.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, ignore exactement comment cet argent sera utilisé.

Il mentionne cependant que les sommes disponibles pourraient être investies dans le service de cadets.

Ce qu'on a traité, c'est la législation du cannabis dans l'espace public et on sait qu'eux vont être disponibles sur le territoire, dans différents secteurs de la ville, notamment les parcs et les espaces récréatifs. On évalue la possibilité de faire appel à eux , mentionne M. Corbeil, qui ajoute aussi que cette nouvelle collaboration devra être mise sur pied avec la Sûreté du Québec.

102 000 $ pour Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, l'administration Dallaire touchera 102 000 $.

La mairesse Diane Dallaire estime que ce montant est suffisant. Nous sommes heureux de recevoir ce montant-là, oui il y aura des redditions de comptes, mais on est habitués à ça , souligne Mme Dallaire.

Les 102 000 $ serviront notamment à couvrir des dépenses qui ont déjà été faites.

Il y a eu des soirées de consultations, il va y avoir des coûts administratifs, de la publicité qui devra être faite et ces sommes-là vont certainement aider , dit-elle.

Il n'existe toujours aucune succursale de la Société québécoise du cannabis en Abitibi-Témiscamingue. Au départ, Val-d'Or avait été ciblée pour être l'une des 20 premières villes de la province à accueillir une succursale de la future Société québécoise du cannabis, mais ce projet ne s'est pas concrétisé.