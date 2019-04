Grève confirmée dans le transport scolaire en Estrie

Les écoles et les services de garde resteront ouverts. Le transport en berline ou en taxi aura toutefois lieu.

Le président du conseil central de la CSN Estrie, Denis Beaudin, ne conserve qu'un mince espoir d'éviter la grève chez trois transporteurs scolaires de l'Estrie.

Il n'y a plus de négociations en cours. On attend et on est toujours ouvert à recevoir un appel de l'employeur comme ça s'est passé à Coaticook. On aimerait beaucoup arriver à une entente.

Denis Beaudin, président du conseil central de la CSN Estrie