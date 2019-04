L’Alberta, si conservatrice que ça?

Demandez à n'importe qui de vous décrire un Albertain et vous risquez d'entendre les mêmes stéréotypes : cowboy, inculte... et très à droite. Or, plusieurs sondages montrent que les résidents de l'Alberta sont beaucoup plus centristes qu'on ne pourrait le croire. Et ce, même si le Parti conservateur uni de Jason Kenney mène largement dans les intentions de vote, à quelques jours des élections. Décryptage.