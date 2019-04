Huit promesses électorales qui pourraient transformer le paysage

1- Un chemin de fer vers l’Alaska

Relier par train l’Alberta à la côte de l’Alaska, l’idée est centenaire. Le chef du Parti albertain, Stephen Mandel, l’a remise à l’ordre du jour pendant cette campagne.



Il soutient la construction d’une voie ferrée de 2736 km entre les gisements de sables bitumineux de Fort McMurray et Port MacKenzie, au sud-ouest de l’Alaska.



L’entreprise qui fait la promotion de ce projet, A2A, évalue son coût à 17 milliards de dollars américains et estime que la liaison rapporterait des revenus annuels de 4 milliards de dollars américains. Le projet jouit déjà du soutien du gouverneur de l’Alaska.

Les wagons transporteraient des passagers, mais aussi de la marchandise, tels que du bitume, de la potasse utilisée dans les engrais et des minerais. Photo : La Presse canadienne / John Woods

2 - Un pipeline vers l’Alaska

Les conservateurs unis lorgnent, eux aussi, sur la possibilité de relier la province du pétrole à l’État des Aléoutes, cette fois avec un pipeline.



S’il est élu, Jason Kenney souhaite mettre sur pied une société d'État, appelée Aboriginal Opportunities Corporation (AOC), pour encourager la participation financière des Premières Nations dans les grands projets énergétiques.



Le premier projet à mettre en oeuvre serait un pipeline, au coût de 17 milliards de dollars, entre l’Alberta et la ville d’Hyder, en Alaska. Depuis plus de 5 ans, la firme Eagle Spirit Energy, dirigée par des intérêts autochtones, caresse l’ambition de réaliser ce projet.

Le chef du Parti conservateur uni de l'Alberta, Jason Kenney, veut offrir un soutien technique et financier aux communautés autochtones souhaitant participer à des projets énergétiques. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu



3 - Une nouvelle autoroute entre Edmonton et Fort McMurray

Dans la foulée du feu dévastateur de Fort McMurray, en 2016, la chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Rachel Notley, espère, avec ce projet, faciliter l’évacuation sécuritaire des communautés situées entre Anzac et Fort McKay. La construction s’étalerait sur six ans et créerait 7500 emplois, selon les projections du NPD.

Des voitures font la file pour quitter Fort McMurray, durant l'évacuation provoquée par un feu de forêt en mai 2016. Photo : Radio-Canada

4 - Une usine de rondelles de pétrole

Le Canadien National (CN) travaille, depuis des années, sur une technologie qui mélange le pétrole épais et collant avec du plastique polymère, créant ainsi un produit en forme de granules, appelé CanaPux, qui peut être expédié par train et qui flotterait s'il tombait à l'eau.

L’entreprise envisage la construction d’une première usine pilote dans la Première Nation de Heart Lake, à 300 km au nord-est d’Edmonton. Le Parti Albertain appuie le projet et promet même d’en financer le tiers.

Cal Broder est l’inventeur de cette technique de solidification du pétrole en briques (dont on voit la texture à droite). Il démontre ici le processus de liquéfaction, une fois la pastille à destination. Photo : Radio-Canada / Laurence Martin

5 - Un nouveau parc provincial près de la capitale

Les Conservateurs de Jason Kenney souhaitent protéger une aire de 770 hectares le long de la rivière Saskatchewan Nord, au sud-ouest d’Edmonton. Le site jouit de caractéristiques uniques, dont la présence d'une dune, l'existence d'arbres centenaires, de la plus vaste zone humide de la région et d'une grande biodiversité comprenant des coyotes, des cerfs-mulets, des oies et 27 espèces de poissons.

Le parti de Jason Kenney soutient que la création du Parc provincial Big Island est demandée par les municipalités voisines depuis plus d’une décennie. Photo : Radio-Canada

6 - Élargir l'autoroute Deerfoot

Cinq jours à peine avant le déclenchement de la campagne, le ministre des transports sortant, Brian Mason, a fait une annonce à saveur incontestablement électorale : un investissement de 478 millions de dollars pour élargir l'autoroute Deerfoot, à Calgary.



Le gouvernement néodémocrate a ainsi promis l’ajout d’une voie, dans chaque direction, entre les sorties Beddington et Bow Bottom. L’enveloppe prévoit aussi le réaménagement de plusieurs voies d'accès pour accommoder les automobilistes toujours plus nombreux.

Avec le passage de 175 000 véhicules chaque jour, c’est la route la plus empruntée de la province. Photo : Radio-Canada

7 - Un réservoir artificiel pour protéger Calgary des inondations

L'inondation qu’a connue Calgary, en 2013, aurait pu être prévenue par la construction d’un barrage en amont de la ville. Le projet, évalué à plus d’un milliard de dollars, se heurte à l’opposition de la nation autochtone Tsuut'ina et des propriétaires de terrains adjacents au réservoir.



Toutefois, le grand chantier doit tout de même voir le jour, selon le NPD et le Parti albertain. Les deux partis en ont fait la promotion pendant la campagne.

En janvier dernier, le gouvernement de Rachel Notley a acheté près de 200 hectares de terrain en vue de la réalisation du projet, sans toutefois dévoiler le montant de la transaction. Photo : Gouvernement de l'Alberta

8 - Perte de vitesse des énergies renouvelables en Alberta?

Le Parti conservateur a promis de retirer les subventions gouvernementales aux projets d’énergies éolienne et solaire. Les nouveaux projets d’exploitation de ces énergies renouvelables sont, pour le moment, largement dépendants de ces subventions qui proviennent des recettes de la taxe provinciale sur le carbone. Si Jason Kenney prend le pouvoir, il entend aussi abolir cette taxe. Plusieurs exploitants, notamment autochtones, craignent pour la vitalité et la pérennité de leurs installations.