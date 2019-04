Le Manitoba revoit à la baisse les risques d'inondations

La province indique ainsi que les récentes précipitations n’ont pas touché, pour leur grande majorité, le bassin de la rivière Rouge et qu’aucune nouvelle précipitation n’est envisagée dans les dix prochains jours.

Le système dépressionnaire a également préservé une grande partie des bassins des rivières Assiniboine, Qu’Appelle et Souris.

La province précise que les températures sous zéro attendues de mercredi à samedi viennent aussi ralentir la fonte des neiges.

Ces conditions avantageuses entraînent une prévision du niveau de la rivière Rouge qui devrait être équivalent ou légèrement inférieur à celui des inondations de 2011.

Le canal de dérivation de la rivière Rouge devrait entrer en activité entre le 12 et le 14 avril.

Le gouvernement du Manitoba indique que des équipes provinciales sont déployées dans les communautés de la vallée de la rivière Rouge afin de se préparer à d’éventuelles fermetures de digues périphériques.

Une fermeture partielle de la digue périphérique est en cours à Emerson, mais la ville reste accessible par la route.

La province prévoit une crue à Emerson entre le 16 et le 19 avril, et entre le 20 et le 23 avril pour Winnipeg.

Un avertissement d’inondation a été émis pour la rivière Rouge, d’Emerson jusqu’au canal de dérivation. Ce dernier indique que le niveau des eaux dépasse le niveau d’inondation ou devrait le dépasser dans les prochaines 24 heures.

Un avertissement de surveillance de crue a été émis pour la rivière Roseau, indiquant que cette dernière approche de son niveau d’inondation.