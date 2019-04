Les citoyens décideront de l'avenir de la zone ferroviaire de Chicoutimi

Au cours des prochaines semaines, la population sera invitée à partager ses idées pour dénicher une nouvelle vocation au terrain de 23 925 mètres carrés, qui se trouve à un jet de pierre de la zone portuaire. La voie ferrée a été démantelée en 1987. Depuis ce temps, le site demeure vacant.

Si la zone ferroviaire a fait l’objet de discussions au cours des dernières années dans les officines de la Ville, Saguenay n’a jamais statué sur un projet en particulier.

Avant la création du Théâtre Banque Nationale (TBN), il a été question d’y construire une salle de spectacles, un projet évalué à 40 millions de dollars par l’administration de l’époque.

En juin 2010, les citoyens se sont prononcés par voie de référendum dans ce dossier et ont plutôt opté pour la rénovation de l’Auditorium Dufour, au Cégep de Chicoutimi.

L’année suivante, une firme d’ingénieurs a été mandatée par Saguenay pour élaborer les plans d’un stationnement souterrain et à étages. Cette option ne s’est pas avérée.

Il y a six ans, des discussions ont eu lieu entre l’UQAC et la Ville entourant l’implantation d’un pavillon multimédia. Il était alors question de faire de Saguenay une ville universitaire.

En août dernier, la mairesse Josée Néron a dévoilé, en grande pompe, les esquisses du projet Amphithéâtre +, un complexe sportif et culturel nécessitant un investissement de 80 millions de dollars. Le dossier n’a cependant pas fait consensus chez les élus.

Contre toute attente, le conseil municipal a annoncé, au début du mois de janvier, qu’il mettait un terme à la démarche de consultation entourant Amphithéâtre + et qu’il inviterait plutôt les citoyens, les commerçants et les organismes à partager leur vision au sujet de l’avenir du terrain.

Des groupes d’intérêt seront rencontrés. On est là pour écouter ces gens. Je pense que c'est une preuve d'ouverture que le conseil de ville démontre et le conseil d'arrondissement a saisi la balle au bond. On a dit qu’on allait diriger cette consultation , a fait valoir le conseiller municipal responsable du centre-ville, Simon-Olivier Côté, lors d’une conférence de presse tenue mardi.

Les conseillers municipaux croient que le projet final devra inclure un stationnement, dans le contexte où l’autogare du Havre, vétuste, doit être remplacée d’ici 2022.

Si on jette l'autogare par terre et qu’il n'y a plus de stationnement dans le centre-ville, on fait quoi? Si c'est un besoin, il faut regarder plus loin. On veut regarder les projets et on veut se rattacher à ça pour avoir du financement.

Michel Tremblay, président de l’arrondissement de Chicoutimi