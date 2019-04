Les transports en commun, enjeu de l’élection fédérale pour les maires du Grand Vancouver

Le conseil des maires du Grand Vancouver a lancé une nouvelle campagne en vue des élections fédérales de l'automne. Leur but est d'obtenir des partis politiques fédéraux des promesses d'investissements à long terme en matière de transport en commun.

La campagne Cure Congestion vise à inciter les partis à mettre sur pied un fonds d’aide pour lutter contre la congestion dans les transports. L'argent serait distribué régulièrement aux villes, à travers le pays, selon le nombre d'usagers de leurs réseaux de transport en commun.

Le président du conseil des maires, Jonathan Cote, de New Westminster, dit que, jusqu'à maintenant, les transports en commun sont financés seulement projet par projet.

« Mais ce qu’il nous faut, c’est un financement stable et prévisible, de la province et du fédéral », explique-t-il. Jonathan Cote ajoute qu’ainsi, les villes pourront planifier à plus long terme.

Pour sa part, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, précise que les partis fédéraux sont actuellement en train d'élaborer leurs plateformes en prévision des élections de l'automne, et que le but du conseil des maires est de s'assurer que les transports en commun en fassent partie.

« Vous allez nous entendre encore plus au cours des prochains mois, pour représenter les besoins de notre région à Ottawa », soutient M. Stewart.