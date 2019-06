E pushukatitunanut - Les salutations

La salutation dans toutes les cultures, c’est le contact. Or, chez les Innus, les salutations formelles ne sont pas systématiques.

Selon l'enseignante de langue innue Yvette Mollen, dans les communautés, les gens se connaissent si bien que les Kuei (Bonjour) et les Iame (Au revoir) peuvent être absents des conversations.

Le contact se fait par les yeux, par le langage gestuel. Souvent, les gens passent chez les uns, chez les autres, s’assoient autour d’un thé, engagent directement une discussion.

La porte ouverte

Parmi les images liées aux Innus, il y a celle de la porte ouverte, symbole de l’accueil et de l’hospitalité du peuple.

Catherine Kaltush Malec au Festival du conte et de la légende de l'Innucadie, à Natashquan. Photo : Radio-Canada / Michel Goulet

Pour le coordonnateur du musée Shaputuan Lauréat Moreau, cette façon de recevoir remonterait à l’époque du nomadisme où les Innus vivaient dans des tentes.

Comment veux-tu frapper sur une toile? Lauréat Moreau

Durant ces années, pour annoncer sa venue, on faisait un peu de bruit, on toussait. L’hiver venu, c’était plus facile, le bruit des raquettes nous signalait , raconte le spécialiste de la culture innue.

Plusieurs années plus tard, alors que la sédentarisation s’accélère et que les réserves sont créées, les Innus peinent à s’adapter aux maisons du gouvernement fédéral.

C’étaient des maisons toutes pareilles, du même modèle, en carton qu’on disait à l’époque. Elles étaient mal isolées , se rappelle Lauréat Moreau. Si bien que bon nombre de familles montent leurs tentes traditionnelles aux abords du bungalow et y vivent.

La « maison du gouvernement » devient ainsi un endroit pour entreposer des choses et pour exécuter de petits travaux.

Quoi qu’il en soit, les habitudes restent et encore aujourd’hui, dans certaines communautés, comme ailleurs dans les petits villages de la Côte-Nord, les portes des Innus demeurent ouvertes.

Lexique

Écoutez Yvette Mollen prononcer les mots et expressions liés aux salutations en langue innue.