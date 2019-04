Opération policière à Bathurst : une école à proximité est en confinement par mesure de précaution

Une opération policière était en cours mardi après-midi, près des boulevards Vanier et Sunset, à Bathurst.

La Force policière de Bathurst a demandé au District scolaire francophone Nord-Est d’initier un confinement partiel à l’École Cité de l’Amitié, qui est à proximité de l'opération en cours, afin de garder les élèves en sécurité.

Les seules informations qu’on a reçues pour le moment sont de la part de la Gendarmerie royale du Canada, qui nous informait de passer au confinement partiel , explique Annie LeBlan- Lévesque, coordonnatrice des relations stratégiques au District scolaire francophone Nord-Est.

L'école primaire Cité de l'Amitié de Bathurst était en confinement mardi après-midi. Photo : Radio-Canada

Un confinement partiel est une démarche où on garde les élèves à l’intérieur de l’école et où personne n’est autorisé à pénétrer les prémisses de l’école. Les élèves continuent toutefois de vaquer normalement à leurs occupations et à suivre leurs cours.

Ce sont des situations qui arrivent régulièrement à l’intérieur du district scolaire. Il y a des procédures qui sont mises en place comme à l’habituel, on pense à la sécurité des élèves d’abord et avant tout , ajoute Mme LeBlanc-Lévesque.

Un confinement complet, aussi appelé code rouge , est une procédure où on demande aux élèves de rester à l’intérieur de leur classe, de se cacher et de ne faire aucun bruit.

L’École Cité de l’Amitié accueille des élèves de la maternelle à la cinquième année. La GRCGendarmerie royale du Canada a toutefois indiqué qu’aucune menace n’a été envoyée à l’école et que cette procédure n’est qu’une mesure de précaution.

On demande aussi aux gens de ne pas circuler près du boulevard Vanier, puisque l’opération policière est toujours en cours.