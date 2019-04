Un rapport sur la réduction de la pauvreté à Thunder Bay propose des solutions

Les conseillers municipaux de Thunder Bay, en Ontario, ont entendu lundi soir une présentation qui explique les effets de l'annulation du projet pilote de revenu de base de la province sur certaines des personnes les plus pauvres de la communauté. On leur a aussi expliqué comment la Ville peut intervenir.

Le Lakehead Social Planning Council (LSPC) a dressé un portrait de ceux qui sont les plus touchés par la pauvreté, c’est-à-dire les Autochtones, les femmes et les personnes âgées de 30 et 49 ans, selon le rapport.

Quant au projet de revenu de base, la directrice du LSPCLakehead Social Planning Council , Marie Klassen, a déclaré qu’il ouvrait un nouveau mode de vie pour ceux qui ont participé au programme.

Mme Klassen a donné en exemple une participante au programme, qui a finalement pu acheter un manteau d’hiver, dans un magasin normal .

C’était la première fois de sa vie qu’elle pouvait acheter un manteau. Marie Klassen, directrice du Lakehead Social Planning Council

En plus de présenter de nombreux faits et données sur les personnes touchées par la pauvreté dans la ville, le rapport proposait également quelques solutions, entre autres pour le logement.

Bonnie Krysowaty, chercheuse au LSPCLakehead Social Planning Council , avance que la construction de minimaisons, de pavillons-jardin, de petits appartements de grand-mère, peu importe comment on les appelle , pourrait répondre aux besoins de plusieurs individus à faible revenu.

L’administration de la Ville a fait remarquer qu’elle examine déjà la possibilité d’approuver la construction de ce genre de logements sur son territoire.

La directrice du LSPCLakehead Social Planning Council a aussi demandé au conseil municipal, dans le but de contribuer à réduire la pauvreté, d’adopter le concept d’un salaire viable pour les employés municipaux et de donner l’exemple aux entreprises privées.

Bonnie Krysowaty (à gauche) et Marie Klassen (à droite) estiment que la Ville de Thunder Bay peut en faire plus pour lutter contre la pauvreté. Photo : CBC/Jeff Walters

Un salaire de 16,05 $ de l’heure, selon le LSPCLakehead Social Planning Council , permettrait à une famille de subvenir à tous ses besoins fondamentaux, comme la nourriture, les services publics, le loyer et le transport, tout en prévoyant un petit budget de divertissement.

Mme Klassen a déclaré que la Ville devrait également montrer son soutien aux organisations qui travaillent au nom des moins bien nantis.

Les élus ont demandé à l’administration de préparer un rapport sur la façon dont elle pourrait adapter les programmes gérés par la Ville pour aider les personnes dans le besoin.