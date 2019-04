L'industrie minière réunie à Val-d'Or pour échanger sur les enjeux de l'entretien des équipements

Ce type d'événement est rendu possible en raison de la collaboration des différents acteurs de l'industrie, explique la présidente-directrice générale de l'AMQ, Josée Méthot. L'industrie minière, on travaille en collégialité, explique-t-elle. Les gens ont vraiment cette approche d'entraide. C'est comme une grande famille.

Le directeur Entretien Mine chez Eldorado Gold Lamaque et président du Comité entretien de l'AMQ, Martin Pichette, abonde dans le même sens. L'industrie minière est une industrie vraiment à part, tranche-t-il. Au niveau de la compétition, on n'en a pas. On a chacun notre gisement. On partage notre information sans contrainte, c'est ce qui nous permet vraiment de progresser à une vitesse vraiment rapide.

À lire aussi : C'est en Abitibi-Témiscamingue que les minières investissent le plus

Les conférenciers ont traité de plusieurs sujets, dont l'utilisation des huiles végétales pour la machinerie, ou le contrôle des opérations à distance. On parle de toutes les innovations technologiques qu'on vit, car il y beaucoup de changement de ce côté-là , précise M. Pichette.

Plusieurs entreprises avaient également installé un kiosque afin de faire connaitre leurs services et l'importance d'améliorer l'entretien de l'équipement pour assurer une plus grande productivité.

L'entreprise STI Maintenance, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, espérait se faire connaître en Abitibi-Témiscamingue en participant au colloque de l'AMQ sur l'entretien des équipements. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies