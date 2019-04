Pour sa sixième année, le festival mettra de l'avant entre autres Patrice Michaud, Vilain Pingouin, Noir Silence et Qualité Môtel. Les choix pour la programmation ont été faits en réponse aux demandes des spectateurs et en tenant compte du budget de l'organisme à but non lucratif, selon la directrice générale de la Corporation Eau Grand Air, Myreille Lalancette.

C'est sûr que nos festivaliers, on essaie de les écouter chaque année, mais on ne peut pas tous avoir les artistes qu'on aimerait , admet-elle. On ne peut pas non plus se comparer aux Grandes fêtes Telus qui ont un budget de 3 millions de dollars, quand nous on a un budget de 350 000 dollars [...] Donc Pitbull ne viendra pas à Baie-Comeau , lance Myreille Lalancette à la blague.

Myreille Lalancette,directrice générale de la Corporation Eau Grand Air. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Les organisateurs du festival ont aussi cru bon d'ajouter une touche locale à la programmation en invitant les Baie-Comois Jordan Lévesque et Dave Bourgeois. Les deux musiciens, connus notamment pour leur participation à l'émission La Voix, vont interpréter des succès de la musique country.

Durée réduite du festival

Cette année, le festival Eau Grand Air durera trois jours plutôt que quatre, comme c'était le cas l'an dernier. L'organisation a pris la décision de conserver une seule des deux journées d'activités familiales pour réaliser des économies.

La portion familiale était sur deux jours, et c'est quand même des coûts très importants qu'on consacrait à la portion familiale qui rapportaient peu , explique la directrice générale Myreille Lalancette. Donc on s'est dit, on n'enlève pas tout. On garde un volet familial qui est le samedi dans la journée. Mais seulement sur une journée, afin de diminuer les coûts.

Contrairement à l'an dernier, l'accès à la zone familiale sera gratuit le samedi. On y retrouvera notamment des jeux gonflables et des amuseurs publics.

Le festival Eau Grand Air de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada Côte-Nord

Le Festival Eau Grand Air se déroule du 4 au 6 juillet à Baie-Comeau. Les billets sont en prévente sur le site web du Centre des Arts de Baie-Comeau jusqu'au 28 juin.