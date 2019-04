Avez vous la phobie de perdre vos données en débranchant un appareil USB? Microsoft a dévoilé (Nouvelle fenêtre) un remède à votre problème cette semaine en annonçant qu'il n'est plus nécessaire de cliquer sur « retirer l'appareil USB en toute sécurité » avant de le débrancher sur Windows 10.

Ce changement s’explique par la modification du fonctionnement de Windows. Auparavant, le système d’exploitation était programmé pour améliorer les performances du périphérique branché en préparant certaines opérations d’avance.

Cela faisait en sorte que les transferts de données entre l’ordinateur et l’appareil étaient accélérés. Toutefois, pour s’assurer que toutes les opérations étaient complétées et qu’aucune donnée n’était perdue, il fallait indiquer à Windows que l’on avait l’intention de débrancher un dispositif.

Désormais, les périphériques branchés à l’ordinateur seront placés en mode « retrait rapide » par défaut. La performance de ces dispositifs pourrait donc être négativement affectée, mais il ne sera plus nécessaire de cliquer sur « retirer l’appareil en toute sécurité » avant de repartir avec une clé USB.

Marche à suivre

Il sera toujours possible d’améliorer les performances de ses appareils branchés en allant modifier l’option dans un menu. Il faudra toutefois le faire individuellement pour chaque dispositif.

Pour ce faire, faites un clic droit sur le bouton Démarrer (l’icône de Windows dans la barre des tâches, en bas à gauche de votre écran) et choisissez « Explorateur de fichiers ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, consultez la liste dans la partie de gauche pour identifier l’appareil que vous souhaitez modifier. Notez la lettre affichée à côté du nom de l’appareil.

Faites un nouveau clic droit sur le bouton Démarrer et choisissez « Gestion du disque ». Faites un clic droit sur le périphérique correspondant à la lettre que vous avez notée et choisissez « Propriétés ». Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet « Stratégies », puis choisissez l’option « Meilleure performance » et cochez la case « Activer la cache d’écriture sur le périphérique ».

La marche à suivre complète (Nouvelle fenêtre) accompagnée d’images se trouve sur le site de Microsoft.