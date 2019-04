Bernard Roy part avec la conviction qu'il a accompli sa mission

Bernard Roy indique qu'il avait déjà mentionné au Conseil scolaire fransaskois (CSF) qu’il ne voulait pas renouveler son contrat qui arrivait à terme cette année.

« Après 37 ans en éducation, dont 33 ans en Saskatchewan, je pense que j’ai fait ma contribution. Il était temps que quelqu’un d’autre prenne la relève », confie-t-il en entrevue à Radio-Canada mardi.

M. Roy a d’abord occupé le poste de directeur de l'éducation du Conseil des écoles fransaskoises par intérim en 2008 pour ensuite être officiellement nommé à ce poste de janvier 2009 à février 2014.

En 2016, la nouvelle de son retour à la tête du CEF avait occasionné certaines réactions négatives. Des parents avaient à l’époque signé une pétition et une lettre collective pour contester sa nomination.

À l'époque, des parents lui reprochaient un mode de gestion inefficace qui avait nécessité des compressions budgétaires pour endiguer une crise à la suite de son départ.

Lors de l'entrevue mardi, Bernard Roy a mentionné que d'un autre côté « plusieurs parents et membres de la communauté [m’ont abordé] pour voir si je voulais retourner pour essayer d’accompagner... et c’est ce que j’ai fait ».

Bernard Roy indique qu’il l’a acceptée parce que pour lui « ce qui est important, c’est l’éducation ».

En mars 2016, le CSF avait nommé Bernard Roy comme à la direction de l'éducation du CEF pour un mandat de 3 ans.

Depuis l'été 2016, il codirigeait le CEF avec Ronald Ajavon, qui occupait le poste de directeur général aux affaires.

Bernard Roy indique qu’au cours de son deuxième mandat, l’accent a été mis sur les services à offrir pour répondre aux besoins des élèves qui évoluent au coeur de la minorité linguistique francophone.

Parlant de son lègue, il évoque l'importance de « comprendre les besoins d’un enfant vivant en milieu minoritaire ». « Comment on l’appuie pour sa réussite et comment on en fait un fier francophone? Quelqu’un qui va prendre sa place dans la société, mais comme citoyen francophone », ajoute-t-il.

Je crois que j’ai accompli la mission. Bernard Roy

Ce dernier affirme qu'il a pris sa retraite, mais qu'il veut continuer à donner de son temps pour la communauté fransaskoise.

« Comment je vais m’engager? Je pense que ce sera à définir au cours des mois à venir. J’ai un engagement actuel au sein de la paroisse francophone. Je demeure ouvert à [la discussion] », lance-t-il.

Depuis le 1er avril, Ronald Ajavon est devenu directeur général du Conseil des écoles fransaskoises à la suite d'une décision du CSF.

Avec les informations de Pierreluc Gagnon