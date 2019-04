La Société des traversiers du Québec (STQ) instaure une série de mesures pour rendre la traversée de fleuve un peu plus accessible, en réponse aux déboires des derniers mois pour la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout.

Pour répondre aux besoins des entreprises qui utilisent la traverse pour transporter leurs marchandises, le CTMA Voyageur demeurera en service à la traverse Matane—Baie-Comeau—Godbout jusqu'au 31 mai.

La liaison aérienne entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles sera maintenue jusqu'à la fin du mois de juillet. En réponse aux critiques des passagers, la STQ indique travailler à mettre en place une solution qui facilitera les réservations et réduira l'attente .

Deux traverses privées sont mises à profit pour compenser la perte du F.A.-Gauthier.

La traverse de 60 minutes entre Rimouski et Forestville sera en service un mois plus tôt que prévu, le 18 avril. Cette traverse n'accueille aucun transport lourd.

La traverse de 90 minutes entre Trois-Pistoles et Les Escoumins sera également devancée d'un peu plus qu'un mois. Le premier départ est prévu le 20 avril.

La STQ précise que ces dates peuvent changer si les conditions météorologiques ne permettent pas la navigation.

Ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre en place plusieurs mesures pour répondre à la diversité de besoins de nos clients , soutient Alexandre Lavoie, le porte-parole de la Société des traversiers du Québec. [On veut] avoir une offre prévisible dans le temps, qui est fiable pour que nos clients, pour que les touristes puissent planifier, réserver et ne pas ce demander s'ils auront accès à un service ce printemps et cet été.

Plus de détails à venir