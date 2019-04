Il y a 75 ans s’amorçait la nationalisation de l’électricité au Québec

Saviez-vous que la nationalisation de l’électricité avait d’abord été une promesse de Maurice Duplessis, chef de l’Union nationale?

C’est ce que nous apprend cet extrait de l’émission Aujourd’hui du 12 février 1968.

Les journalistes Michelle Tisseyre et Bernard Derome y dressent l’histoire politique d’Hydro-Québec. Ils soulignent ainsi le cinquième anniversaire de la nationalisation complète de l’électricité par le gouvernement libéral de Jean Lesage.

L’idée de nationaliser l’électricité remonte aux années 1930. Elle est formulée par le Dr Philippe Hamel, scandalisé que les ressources naturelles soient exploitées par des intérêts privés.

Lors de la campagne électorale de 1936, Maurice Duplessis entraîne le Dr Philippe Hamel et son projet dans l’équipe de l’Union nationale. Dans le Catéchisme des électeurs, ils dénoncent vertement le trust de l’électricité et s’engagent à nationaliser cette industrie.

Une fois élu, il n’en fera rien, ou si peu.

Il faudra attendre que les libéraux prennent le pouvoir pour qu’un premier pas soit réalisé en ce sens.

En 1944, la Loi établissant la Commission hydroélectrique de Québec est adoptée. Elle nationalise au passage deux entreprises privées de la région montréalaise : la Montreal Light and Power et Beauharnois Power.

Le gouvernement libéral d’Adélard Godbout se situe alors en fin de mandat et souhaite plaire à son électorat nationaliste.

L'électricité est un facteur de progrès et de confort. La province de Québec a été particulièrement favorisée par la Providence et dans ce domaine, de ressources hydroélectriques.

Lors de ses quatre mandats subséquents, l’Union nationale s’engage davantage dans la nationalisation de l’électricité.

C’est durant cette période que l’on développe des moyens de transmission à haute tension qui permettront d'exploiter des sources d'énergie loin des centres de consommation.

Les centrales de Manicouagan, Bersimis et des Outardes prennent forme sous le règne de Maurice Duplessis.

Malgré cela, en 1960, Hydro-Québec n’est responsable que de 32,4 % de la production de l’électricité dans la province. Une dizaine d'entreprises privées s’en partagent la plus grande part.

Des compagnies dont le service est inégal, dont les tarifs peuvent être exorbitants et surtout, des compagnies à l’intérieur desquelles peu de Canadiens français accèdent à des emplois supérieurs.

En 1960, les sociétés privées Gatineau Power, Shawinigan et Aluminum se partagent plus de la moitié de la production d'électricité au Québec. Photo : Radio-Canada / Reportage de l'émission Aujourd'hui du 12 février 1968

Le Parti libéral du Québec prend le pouvoir le 22 juin 1960. Le candidat dans Laurier, René Lévesque, est élu et nommé promptement ministre des Ressources hydrauliques.

Au sein des libéraux, le projet de nationaliser complètement l’électricité fait son chemin. Le premier ministre Jean Lesage va chercher des appuis financiers aux États-Unis.

Puis, à l’automne 1962, il déclenche des élections générales anticipées sur cette question.

Ayant longuement examiné et discuté le problème, le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. Non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français.

Le premier ministre Jean Lesage