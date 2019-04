Dickinson joindra l'Orchestre symphonique de Québec et le Paul DesLauriers Band pour interpréter le Concerto for Group and Orchestra de Jon Lord dont on souligne le 50e anniversaire de l'oeuvre.

Il s'agit du premier concerto pour groupe rock et orchestre, conçu pour Deep Purple et le Royal Philarmonic Orchestra de Londres.

Bruce Dickinson au Palais Montcalm en novembre

« C'est vraiment un événement particulier », a expliqué Nicolas Houle, coordonnateur à la programmation du Palais Montcalm, au micro de Guillaume Dumas à C'est encore mieux l'après-midi.

C'est en effet à l'initiative du Palais Montcalm que le concert verra le jour.

« Ils ne partent pas en tournée. C'est ici à Québec que ça va se passer », a-t-il ajouté.